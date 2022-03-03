نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهلة تجديد الإقامة بعد الانتهاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة المديرية العامة للجوازات تسعى لتقديم الكثير من الأمور لكافة المواطنين وأيضًا المقيمين بها ومن ضمنها حددت مدة مهلة تجديد الإقامة بعد الانتهاء بالمملكة العربية السعودية، ولكن لابد من توافر شروط مُعينة لضمان استمرار تواجدهم داخل أراضي المملكة دون التعرض لأي مساءلة قانونية، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الإقامة بكل سهولة ويُسر.

مهلة تجديد الإقامة بعد الانتهاء

المديرية العامة للجوازات حددت مُهلة خاصة بتجديد الإقامة وهي فترة لا تتجاوز الثلاث أيام من تاريخ انتهائها، حيث يرغب على كافة المقيمين في الاستعلام عن الصلاحية الخاصة بإقامته والموعد المُقرر لانتهاءها حتى لا يتعرض لأي عقوبة أو غرامة.

خطوات تجديد إقامة من الجوازات

يُمكنك تجديد الإقامة عن طريق اتباع بعض الخطوات من خلال أبشر:

الانتقال إلى رابط منصة أبشر الرسمي.

سجل دخول واكتب إدخال البيانات في الخانات الشاغرة لها.

سوف يتم إرسال رسالة عبر جوالك ثم أدخل كود التحقق.

بعد ذلك أختر الخدمات ثم خدمات ثم التالي.

اختر العامل الذي تود أن تُجدد إقامته ثم حدد المدة.

قم بالتأكيد على البيانات ثم أنقر على خانة التجديد.

خطوات الاستعلام عن صلاحية تأشيرة 2022

لكي تتمكن من الاستعلام عن صلاحية التأشيرة لابد من اتباع الآتي:

الذهاب مباشرة إلى رابط منصة التأشيرات.

النقر على خانة الاستعلام ثم حدد اختيار البحث عن التأشيرة.

قم بكتابة رقم الهوية، ورقم التأشيرة، ورمز التحقق.

الضغط على خانة الاستعلام للتعرف على كافة التفاصيل.

طرق التواصل مع المديرية العامة للجوازات

وفرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عدة طرق للتواصل معها لتقديم شكاوى أو استفسارات:

يُمكنك التواصل على ارقام المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية.

أو التواصل عن طريق رقم الفاكس.

أو تتمكن من التواصل عبر البريد الإلكتروني.

الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة

لكي يتم تحديد الفئات المعفاة من الرسوم الخاصة بالتجديد وهما:

الأشخاص المالكين لتأشيرة خروج نهائي.

كافة الطلبة الحاملين لتأشيرة دراسية.

التوابع وهم الأشخاص الذين ولدوا داخل أراضي المملكة.

رابط تجديد الإقامة absher.sa

لكي تستطيع التوجه مباشرة إلى رابط تجديد الإقامة الخاصة بك، فقامت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية واتباع كافة الخطوات التي تُفيد تجديد الإقامة قبل انتهائها لكي لا تتعرض لتسديد غرامة.