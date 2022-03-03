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عمر شويل - جدة “ساعة نزول الراتب” في المصارف السعودية اليوم الخميس 30 رجب 1443 الموافق 3 مارس 2022 في الموعد الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيانها عن موعد نزول راتب الضمان للدفعة الثانية الجديدة بالمصارف السعودية، على أن يقوم كل مصرف على حده بتحديد جدول تسليم الرواتب حسب ترتيب المواعيد.

“ساعة نزول الراتب” اليوم 30 رجب 1443 موعد إيداع راتب الضمان وخطوات الاعتراض على الأهلية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ميعاد نزول رواتب مستفيدي الضمان المطور التابعين للمنظومة الجديدة من الدعم، حيث قامت بتغيير المواعيد القديمة لنظام الضمان الاجتماعي القديم بعد أن تم تطويره للضمان المطور، وقامت بتغيير العديد من شروط الاستحقاق والأهلية وذلك مواعيد الصرف، وتم توحيد مواعيد الصرف لمستفيدي النظام القديم والجديد ليكون باليوم الأول من الشهر الهجري، ويتم التقديم يوما واحدا أو التأخير حسب وجود يوم الصرف في أيام العطلات الرسمية.

موعد إيداع راتب المطور الجديد (مارس 2022)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد نزول الرواتب اليوم الخميس الموفق 30 رجب 1443، وذلك لتزامن اليوم الأول من الشهر الهجري، الموعد المقرر للصرف، مع يوم الجمعة وهو عطلة رسمية بالمملكة، ولذلك تم تقديم الموعد يوما واحدا ليتم الصرف الخميس 3 مارس 2022 بالمصارف السعودية التي فيها حسابات مستفيدي الضمان، وخاصة مصرف الراجحي.

ويكون ساعة إيداع راتب الضمان اليوم في حوالي الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويقوم كل مصرف بتحديد جدول تسليم الرواتب لعدم التكدس والتزاحم بين المواطنين.

“لماذا لم تصلني رسالة الأهلية”

من الأسئلة الشائعة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويكون أسباب عدم وصول الرسالة أحد الأسباب التالية:

عدم استكمال جميع الخانات الفارغة في تسجيل الضمان المطور.

أن يكون المواطن غير مستفيدي ولا تنطبق عليه شروط الاستحقاق.

عدم تسجيل جميع بيانات الدخل (المكتسب – غير المكتسب).

أن يكون لم يكمل بيانات التابعين له.

كما يكون سبب عدم التأهيل تغيير بالبيانات وعدم تسجيل البيانات الصحيحة.

يجب أن تتطابق البيانات مع بيانات المواطن على منصة أبشر.

يتم متابعة الطلب عبر رابط الاستعلام عن طلب الضمان .

كيفية الاعتراض على عدم التأهيل