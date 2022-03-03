نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وقت نزول الضمان الاجتماعي” متى الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم وقت نزول الضمان الاجتماعي، حيث يبحث الكثير من الأشخاص من المواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة من تم قبولهم مؤخرا في الضمان الاجتماعي المطور، وهذا كما تعرفنا في مقال كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يريد الأشخاص الذين تم قبولهم من الحصول على راتب الضمان الاجتماعي الخاص بهم في أسرع وقت، وهذا حتى يلبوا الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم والتي تم عمل الضمان المطور ليساعد الأسر السعودية على ذلك بالفعل، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الضمان الاجتماعي المطور

ويعتبر الضمان الاجتماعي المطور من أكثر المواضيع بحثا في المملكة العربية السعودية، وهذا بين جميع أشكال الدعم الأخرى التي تقدمها الدولة السعودية لمواطنيها، حيث تم الإعلان عن هذا النظام منذ فترة تقارب ال5 أشهر، وهذا عندما تم صدور مرسوم ملكي يقتضي بتفعيل هذ النظام الجديد.

ويهدف النظام الجديد إلى دعم المواطنين في المملكة جميعهم، وهذا سواء كانوا موظفين أو عاطلين، وهذا بعكس النظام القديم، حيث إن الشرط الأهم في الحصول على راتب الضمان الجديد ألا يتجاوز مجموع دخلك الحد المانع، وقد تعرفنا معكم على كيفية حسابه في مقال حاسبة الضمان المطور.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

ويمكنك الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة ويسر، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابع معنا عزيزنا المتابع:

اذهب إلى موقع الضمان المطور وهذا عبر الرابط المخصص sbis.hrsd.gov.sa.

ادخل رقم الهوية وكلمة المرور الخاصين بك في الخانات المخصصة، أو سجل الدخول عبر النفاذ الوطني.

ثم ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك ثم اضغط على الدخول.

بعد الدخول اذهب إلى الطلبات الموجودة بالأعلى.

سيظهر لك الطلب الخاص بك، وبه التفاصيل (مؤهل، غير مؤهل، انتظار).

متى الضمان الاجتماعي

ومن أهم الاسئلة التي يسألها المواطنين في المملكة هي بخصوص عن موعد نزول الدفعة القادمة من الضمان المطور، وهذا حيث إن الدفعتين الأولتين تم صرفهما في موعد مختلف.

وقت نزول الضمان

وسنتعرف معكم بالعد التنازلي موعد نزول الضمان المطور، وهذا حسب ما جاء في حساب سفير الضمان الاجتماعي، وهو العد التنازلي كالآتي: