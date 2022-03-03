خلال 30 دقيقة تمويل بقيمة 500 ألف ريال للسعودي والمقيم والمتقاعد

تمويل الراجحي، يعرف المصرف بأنه من اهم المصارف التي تقدم عدد كبير من المنتجات المتنوعة كالتمويلات النقدية والمنتجات العقاري ومنتج سيارات بأقل الأسعار،حيث أتاح مصرف الراجحي من ضمن المنتجات التي تقدم من خلاله، تمويل نقدي متساهل لجميع الفئات بالمملكة العربية السعودية، للمواطن والمغترب أيضأ وللفئة التقاعدي، بأسهل الضوابط التي يمكن أتاحتها لدي العديد من الأشخاص الموظفين، حيث وضع بنك الراجحي منذ قبل تمويل نقدي بفترة سداد تصل الي 30 عام بقيمة مالية تصل الي ثلاثة مليون ريال، ولاكن تختلف شروط التمويل من منتج لأخر، وسوف نوضح جميع تفاصيل التمويل الشخصي.

أحكام التمويل الشخصي من بنك الراجحي السعودي

يقدم بنك الراجحي التمويل لجميع المواطنين السعودين وأيضا لغير السعودين الفئة المغتربة، حيث انه متاح التقديم أيضا للفئة التقاعدية، ولاكن تختلف الضوابط من فئة لأخري من حيث المؤهلات، وسوف نوضح جميع شروط الحصل علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي السعودي.

عند سداد اخر قسط من القرض يشترط الا يتعدي عمر العميل عن 60 عام للسعودي والمقيم.

إذا كان العميل المتقدم متقاعد يشترط الا يتعدي في العمر عن 70 عام عند تسديد اخر قسط من القرض.

يلزم ان يكون العميل موظف بأحد الجهات المعتمدة لدي مصرف الراجحي.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي للموظفين، أما إذا كان المتقدم متقاعد لا يقل راتبة الشهري عن 19000 ريال سعودي.

للعميل الوافد لا يقل راتبة الشهري عن خمسة ألاف ريال سعودي.

مستندات طلب الحصول علي قرض مصرف الراجحي

مستندات تمويل بنك الراجحي المقدم فوري بقيمة 50 ألف ريال سعودي ولجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث أتاح المصرف بشروط ميسرة وغير معقدة وذلك من اجل دعم المواطنين وتسهيل عليهم تبي جميع احتياجاتهم الأساسية، وسوف نوضح بعض المستندات التي يتطلبها التمويل عند التقديم علي التمويل الشخصي.

لا بد من بطاقة الهوية الوطنية / صورة الإقامة للعميل. تقديم صورة من تعريف الراتب الشهري. نموذج من طلب التمويل.

التمويل الفوري من مصرف الراجحي السعودي

من المعروف ان منتجات الراجحي من اكثر المنتجات التي تمتلك الكثير من المزايا التي يبحث عنها العملاء عند رغبتهم في التقديم علي اي قرض شخصي سواء ان كان نقدي أو عقاري أو سيارة، حيث ان منتجات الراجحي من اهم ما يميزها أنها تقدم بتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية كما تمتلك العديد من المزايا الأخري كالتالي: