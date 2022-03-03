شركة المرابحة المرنة تقدم أسرع تمويل يصل الى 250 الف ريال بدون تحويل راتب وسداد على 60 شهر

بعد زيادة اسعار السلع وماترتب عليه من زيادات فى الانفاق على الاسرة والاولاد من مصروفات وعجز الراتب عن السداد كان التفكير في فك عثرة الانفاق باخذ تمويلات سريعة لمواجهة هذه الظروف وكانت شركة المرابحة المرنة من افضل من يوفر تمويلات مالية ميسرة حيث توفر للعملاء ولكل الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص افضل عروض تمويلية بدون تحويل راتب وبفترة سداد طويلة على 60 شهر، ومن خلال مقالي نوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شركة المرابحة المرنة وكيفية التقديم على التمويل ورابط الشركة لسهولة التقديم، وكما سوف نوضح المستندات والاوراق المطلوب تقديمها للحصول على التمويل، حيث تُوفر شركة المرابحة المرنة القروض الشخصية في السعودية، وذلك لجميع العاملين في القطاعات المختلفة، خصوصًا في حالة استيفاء الشروط التي وضعتها هذه الشركة وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، كما تقدم تسهيلات كبيرة للمقترضين، لتلبية احتياجاتهم الضرورية، إذ توفر خيارات مرنة للسداد تناسب جميع الفئات وإمكانياتهم المادية، وتقدم تمويل كاش يبدا من 5 آلاف ريال وتصل إلى 250 ألف ريال والشركة خاضعة للمراقبة من طرف البنك المركزي السعودي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شركة المرابحة المرنة:

أن يكون الشخص المتقدم كحد أدنى 18 عام ألا يقل عن ذلك

أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم 3000 ريال سعودي للشخص الذي يعمل في القطاع الحكومي ولا يقل عن ذلك، أما في حالة إنه يعمل في القطاع الخاص يكون الراتب الخاص به 6 ألاف ريال سعودي كحد أدنى ولا يقل عن ذلك.

من الضروري أن يكون الموظف في شركة معتمدة لدى Morabaha.

ويشترط للحصول على التمويل ان لا تقل مدة الخدمة عن شهر واحد للقطاع الحكومي وشبه الحكومي، و12 شهرًا للقطاع الخاص، عدا موظفي قطاع البنوك والاتصالات 3 أشهر.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من شركة المرابحة المرنة:

يجب تقديم صورة من البطاقة الوطنية وإثبات محل الإقامة.

ثم عليك بتقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاث شهور من العميل.

ويجب تقديم وثيقة إثبات الدخل، وكذلك شهادة الوظيفة.

كتابة كافة البيانات المطلوبة للحصول على التمويل في نموذج التقديم.

كيفية التقديم على قرض الكاش من شركة مرابحة المرنة :

حيث يمكنك التقديم على قرض شركة المرابحة المرنة عن طريق التقديم بالخطوات التالية: