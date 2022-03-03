موافقة فورية لجميع المواطنين وفقاً لإحتياجاتهم المالية تمويل الراجحي الجديد وشروطه

نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من غلاء في جميع السلع الاساسية التي يحتاجها المنزل و يتطلبها أفراد الاسرة فقد يلجا البعض من المواطنين بالمملكة إلى طلب قروض وتمويلات مالية، وكان لمصرف الراجحي الريادة فى تلبية رغبات المواطنين ، حيث يقدم تمويل الراجحي الجديد ومابه من مزايا عديدة سوف نوضحها بالمقال والشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل الراجحي الجديد، حيث يقدم تمويل الراجحي الجديد 1443 للعملاء العديد من المزايا التي تساعدهم على تنمية مدخولها وتمويل احتياجاتهم المعيشية، وهو أحد البرامج المقدمة لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية وذلك بغرض إنجاز وتسهيل الشؤون الشخصية للمواطنين، وذلك يشمل تغطية تكاليف الزفاف أو ترميم المنازل، كما تضم أيضا مصاريف الأكل والتعليم، ويحتاج كل مواطن سعودي إلى هذا التمويل حتى يكونوا مستعدين لمواجهة أي عوائق مادية غير مخطط لها وغير متوقعة خاصة للمواطنين ذوو الميزانية ​​الشهرية العادية من محدودي الدخل والاسر الأكثر احتياجا.

مزايا تمويل الراجحي الجديد:

فمن الجدير بالذكر أن الراجحي يقدم العديد من التمويلات المختلفة التي يمكن الاستفادة منها من قبل الأشخاص المستفيدين، ومن ضمن هذه التمويلات تمويل الراجحي الجديد ويعتبر من أبرز الخدمات المصرفية المتاحة لعملاء مصرف الراجحي سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في المملكة العربية السعودية، ويأتي تمويل الراجحي الجديد 1443 مع ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وما يتناسب معها، وما يميز هذا التمويل أنه يمكن لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية الاستفادة منه على عكس برامج التمويل الأخرى، حيث يساعد تمويل الراجحي على توفير الالتزامات المالية للعميل، وتسديد قيمة مبلغ التمويل على أقساط حسب القواعد والقوانين التي يعمل البنك بموجبها، ومن السهل إعطاء المواطنين فرصة سداد الأقساط البنكية دون متاعب أو مشاكل، وهذا ما جعل معظم الباحثين عن تمويل في المملكة يتوجهون صوب تمويل الراجحي ويفضلونه عن برامج التمويل الأخرى.

العروض المختلفة لتمويل الراجحي الجديد:

خطة تمويل الفواتير.

خيارات تمويل العقود.

تمويل رأس المال العامل.

تمويل السيارات.

خطة التمويل العقاري.

شروط وآليات ومعايير الحصول على تمويل الراجحي الجديد:

حيث وضع البنك شروطًا محددة لكسب تمويل الراجحي الجديد ، والتي تضمن الشروط التالية: