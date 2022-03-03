نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن حالة تحديث الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية 1443 sbis.hrsd وموعد صرف الدفعة الثالثة برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الإجتماعي المطور بالمملكة وموعد صرف الدفعة الثالثة من الضمان للمستحقين، عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية، بعدما أعلنت المملكة في نوفمبر من العام الماضي البدء في تفعيل نظام الحماية الإجتماعية المطورة أو ما يعرف بنظام الضمان الإجتماعي المطور، من أجل مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً بالمملكة على تخطي أعباء الحياة، عن طريق تقديم الدعم المادي لهم في صورة الضمان الإجتماعي المطور لتحقيق الإستقرار المادي لهم.

تحديث الضمان الإجتماعي المطور الدفعة الثالثة، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بفتح باب استقبال طلبات التسجيل بنظام الضمان الإجتماعي المطور بداية من نوفمبر من العام الماضي، وبعدها بدأ صرف الدفعة الأولى والثانية من الضمان، ويتطلع المستحقون للتعرف على نتائج أهليتهم في صرف الدفعة الثالثة من الضمان الإجتماعي المطور، حيث يتم الإستعلام من خلال موقع وزارة الموارد البشرية برقم الهوية، وتواصل الوزارة العمل في استقبال طلبات الراغبين في الحصول على معاش الضمان الإجتماعي المطور، من خلال منصة الضمان الإجتماعي الحالية مع استمرار عمل المنصتين القديمة والحديثة بالتوازي، قبل الإنتقال لدمجهما معاً في مايو المقبل.

الإستعلام عن تحديث الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية

الدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

تسجيل دخول منصة الضمان الإجتماعي بالنقر على “تسجيل جديد”، وادخال البيانات الشخصية المطلوبة (رقم الهوية – رقم الجوال – تاريخ الميلاد بالهجري – كلمة المرور).

استكمال البيانات المطلوبة للوصول بنسبة 100% للملف الموحد.

تكوين المنازل لإستكمال عملية التسجيل بالضمان الإجتماعي الموحد.

النقر على البرامج لإختيار البرنامج الذي سيتم التقديم من خلاله، ثم النقر على تقديم.

موعد صرف الضمان الإجتماعي المطور 1443 الدفعة الثالثة

بعد تقديم طلب الحصول على معاش الضمان الإجتماعي، يقوم البرنامج بدراسة الطلبات للتأكد من استحقاق معاش الضمان، على أن يبدأ صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور للمستحقين، بداية من الشهر التالي على صدورقرارقبول الطلب، كما تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على توحيد موعد صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور للمستحقين الجدد والقدامى، وذلك بالتدريج في تسلسل زمني محدد وضعته الوزارة في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة خلال الأيام المقبلة، بصرف الدفعة الثالثة من معاش الضمان الإجتماعي المطور، بعد أن تم صرف الدفعتين السابقتين خلال شهري يناير وفبراير.

أهداف نظام الضمان الإجتماعي المطور

يهدف نظام الضمان الإجتماعي المطور الذي وضعته وزارة الموارد البشرية، إلى تحقيق الحماية الإجتماعية للمستحقين من خلال دعم نقدي شهري وتقديم خدمات التأهيل والتدريب لهم، من أجل تحويلهم من مستهلكين إلى منتجين، إلى جانب ادراج خدمات التمكين والتوظيف من أجل وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها، في إطار الحرص على تحسين القوى العاملة بالمهارات الحياتية والإقتصادية.

فوفقاً لرؤية التنمية الشاملة بالمملكة 2030، والتي تستهدف الغاء الدعم عن معظم الخدمات وتأثر الفئات المتوسطة جراء اصلاحات التنمية، كان لابد من مد يد العون لهم من خلال معاش الضمان لسد الإحتياجات الفعلية لهم، وكانت وزارة الموارد البشرية قد بدأت في دراسة الإستحقاق للمتقدمين في نظام الضمان الإجتماعي بداية من ديسمبر العام الماضي، لصرف دفعات منتظمة شهرية من الضمان للمستحقين المنطبقة عليهم الشروط، حيث بدأ ايداع معاش الضمان الدفعة الأولى في يناير الماضي، مع ايداع الدفعة الثانية في فبراير، ويتم الأن ايداع الدفعة الثالثة من معاش الضمان في الحسابات البنكية للمستحقين.

شروط استحقاق معاش الضمان الإجتماعي المطور

الجنسية السعودية والإقامة بشكل كامل داخل المملكة، ويستثنى من هذا الشرط المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة والتي لها أبناء سعوديين، وذوي الإعاقة والأيتام الحاملين لبطاقة تنقل، وأبناء المطلقة والأرملة.

يشترط أن يقل الدخل الشهري للمتقدم عائل الأسرة عن 1100 ريال، وأن يقل دخل كل فرد من أفراد الأسرة عن 550 ريال.

استيفاء متطلبات الوزارة من تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء، وحضور برامج التدريب والتوظيف التي تقررها الوزارة على القادرين.

عدم التواجد بإحدى دور الرعاية أو الإيواء التي تملكها المملكة.

عدم امتلاك أصول بقيم عالية.

في حالة كان للعائل أكثر من أسرة فيمكن التقديم للحصول على معاش مستقل لكل أسرة منهما.

لا يؤثر في قبول طلب المعاش تواجد أياً من أفرادها خارج البلاد لغرض الدراسة أو غيره.

حالات توقف صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور