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وقت نزول الضمان sbis.hrsd.gov.sa في الحسابات المصرفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، محدثي بيانات الضمان بالنظام القديم ومستفيدي الضمان المطور بالمرحلتين الأولى والثانية، وذلك بعد تسلم رسالة التأهيل على الهاتف النقال للمقبولين بينما يتأهب المواطنين غير المؤهلين للتسجيل من جديد أو تقديم التظلم إلكترونيا.
وقت نزول الضمان sbis.hrsd.gov.sa أسباب رفض التأهل (مارس 2022) وتقديم التظلمات
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعديد من القرارات والإعلانات الهامة في الفترة الأخيرة، وكان من أهم الإعلانات الجديدة هي إرسال رسائل التأهيل للمقبولين في الضمان المطور بالمرحلة الثانية، وذلك بعد مراجعة الطلبات جيدا ومقارنة معلومات المواطنين مع قاعدة بياناتهم عبر منصة أبشر الإلكترونية، بينما يتابع غير المؤهلين التعرف على سبب الرفض.
وصول رسالة الأهلية وأسباب عدم التأهيل
تسلم جميع المقبولين بالمرحلة الثانية رسالة التأهيل وتم التأهب للتعرف على موعد إيداع الرواتب بالحساب المصرفي بينما تطلع غير المؤهلين للتعرف على أسباب الرفض:
- أن يقوم المواطن بتسجيل بيانات خاطئة عنه أو عن التابعين.
- عدم تسجيل جميع بيانات الدخل (الدخل المكتسب – غير المكتسب).
- ألا يقوم باستكمال بيانات التابعين له في منصة الدعم والحماية.
- أن يكون للمستفيد أملاك أو دخل أعلى من الحد المانع للضمان.
- التلاعب بالبيانات للحصول على راتب ليس من حقه.
وصلتني رسالة “غير مؤهل” كيف اتعامل معها؟
- يقوم المواطن بفحص الرسالة للتعرف على سبب عدم التأهيل.
- يجب أن تكون جميع البيانات صحيحة وتتطابق مع بيانات المواطن في منصة أبشر الإلكترونية.
- يتم الالتزام بشروط الاستحقاق وتسجيل جميع بيانات الدخل.
- يقوم بإضافة جميع بيانات التابعين ورقم الهاتف النقال لهم.
- يعاود الدخول مجددا على رابط الضمان المطور الجديد.
- يقوم بالتسجيل من جديد ويقوم بتجنب أسباب الرفض.
- يكون عليه استكمال كافة الأماكن الشاغرة عند التسجيل وألا يترك مكان شاغر.
- عند استكمال كافة بيانات المواطن والالتزام بدقة البيانات وكذلك شروط الاستحقاق يتم إتمام عملية التسجيل.
- انتظر هنا رسالة الضمان بعد أن يتم مراجعة طلب التسجيل.
- يكون عليه الاتصال على رقم الوزارة المجاني للاستعلام 19911.
- يتم إرسال رسالة إلكترونية عبر الرسائل البريدية علي رقم 11157.
الحد المانع لراتب الضمان والذي يجب الالتزام به
|عدد أفراد الاسرة
|الاستحقاق النقدي في الشهر
|الحد المانع للضمان شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
موعد إيداع راتب الضمان
يتم إيداع راتب الضمان في صباح الخميس 30 رجب 1443 الموافق 3 مارس 2022 في فترة الصباح بالحسابات المصرفية للمقبولين ويقوم كل مصرف بتنظيم تسلم الراتب على أن يتم الانتهاء من التسليم في خلال أربعة أيام.
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