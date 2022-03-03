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عمر شويل - جدة طريقة تحديث بيانات حافز عبر طاقات 1443 وخطوات التحديث بالجوال؛ يُعد تحديث البيانات الشخصية من أهم الأمور التي لابد على المستفيدين من برنامج حافز القيام بها وذلك حتى لا يتم إيقاف الدعم الذي يقدمه البرنامج للمستفيد وضمان استمرارية الحصول على الدعم، لذلك يجب على المستفيد التعرف على خطوات تحديث البيانات في برنامج حافز والقيام بتحديث بياناته الشخصية باستمرار ومن خلال التالي نقدم لكم كيفية تحديث حافز وكذلك خطوات التحديث بالجوال وذلك عبر موقع ثقفني.

طريقة تحديث بيانات حافز 1443

يجب على المستفيدين من برنامج حافز تحديث البيانات أسبوعياً حيث أن ذلك يساعد المستفيد من الحصول على الدعم والاستمرارية في البرنامج وكذلك يجنب المستفيد من التعرض لأي خصم، وتتم عملية التحديث عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى البوابة الإلكترونية طاقات. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور ورمز التحقق. الضغط على تحديث البيانات. قم بتحديث البيانات التي طرأ عليها أي تغييرات مثل البريد الإلكتروني ورقم الجوال وغيرها. تسجيل رقم الهاتف للتحقق منه. النقر على تحديث. ثم النقر على إرسال.

طريقة تحديث بيانات حافز بالجوال

يمكن أن يقوم المستفيد بتحديث بياناته في حافز من خلال الجوال عن طريق الخطوات التالية :

في البادية قم بإرسال رسالة على الرقم 500200 مضمونها الرغبة في تحديث بيانات حافز الشخصية. سيرسل البرنامج رسالة نصية تحتوي على الرقم السري لعملية التسجيل. يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. القيام بتحديث البيانات المراد تحديثها. ثم النقر على تحديث هكذا تتم عملية تحديث بيانات حافز عبر الجوال.

رقم التواصل مع حافز

قام برنامج حافز بالإعلان عن الرقم الخاص به 920020301 وذلك حتى يتمكن المستفيدين من الاستعلام عن كل ما يخص البرنامج وكذلك لعرض شكواهم واقتراحاتهم، كما يمكن التواصل مع البرنامج أيضاً عن طريق الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج على موقع تويتر.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في نهاية هذا المقال شرح تفصيلي عن طريقة تحديث بيانات حافز 1443 عبر طاقات، كما وضحنا خطوات تحديث بيانات حافز لإعانة الباحثين عن عمل بالجوال وأيضاً رقم التواصل مع حافز.