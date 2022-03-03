تنزيلات 50% هايبر بنده بالسعودية على الجوالات اليوم عروض ماتتقارن

هايبر بنده يعد من المتاجر الكبرى المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية التي تقدم من وقت لأخر أحدث وأجدد العروض والخصومات على الجوالات المحمولة الحديثة وعلى الشاشات التي تعمل بنظام الاندرويد سمارت بكل الأحجام، فمن خلال تلك السطور سوف نوضح لكم متابعينا الكرام كل العروض المقدمة من هايبر بنده اليوم على الجوالات والشاشات.

تنزيلات هايبر بنده بالسعودية اليوم على الجوالات:

يقدم هايبر بنده بالسعودية بجميع الفروع عروض وخصومات عديدة لعملائها على الجوالات المحمولة الحديثة وتشمل التنزيلات كالتالي:

يشمل التخفيض على هاتف أوبو أي 00، ويعمل الهاتف على نظام الجيل الرابع وتلك الهاتف وصل حديثا في بنده هايبر بالسعودية بسعر مميز بعد الخصم بـ 849 ريال سعودي.

كما يشمل التخفيض أيضا على هاتف يدعم الجيل الخامس، ونوعه تي سي أل 20، يعمل بنظام الأندرويد وسعره داخل العرض في هايبر بنده بالسعودية اليوم 849 ريال سعودي.

خصم يصل حتى 20% على هاتف شاومي 11 لايت 8 بلس، وذلك الهاتف يدعم الأندرويد وسعره داخل العرض في هايبر بنده بالسعودية اليوم بـ 1149 ريال سعودي.

كما يشمل التخفيض أيضا على هاتف يدعم الجيل الرابع، ونوعه فيفيو في 20، وله 2 مدخل sim، ويعمل الهاتف بنظام الأندرويد وسعره داخل العرض في هايبر بنده بالسعودية اليوم 1229 ريال سعودي.

خصم مميز على جوال سامسونج اي 12، يعد الهاتف من الجيل الرابع وسعره داخل العرض بـ 1499 ريال سعودي.

عرض على فيفيو واي 01 والهاتف يدعم الجيل الرابع، وله 2 مدخل sim، ويعمل الهاتف بنظام الأندرويد وسعره داخل العرض في هايبر بنده بالسعودية اليوم 899 ريال سعودي.

خصومات هايبر بنده بالسعودية على الشاشات: