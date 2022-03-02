شروط السفر من السعودية إلى دبي والاوراق المطلوبة 1443هـ – 2022م

شروط السفر من السعودية إلى دبي بعد فتح خطوط الطيران من وإلى المملكة العربية السعودية كثر البحث عن إجراءات السفر من السعودية إلى دبي، حيث أنه كي تسافر من دولة إلى أخرى يجب القيام بعدة إجراءات رسمية وهذا هو موضوع مقالنا اليوم حيث سنوضح بالتفصيل كل هذه الإجراءات، واختلفت الإجراءات عن الإجراءات القديمة وذلك وفقًا لتداعيات فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى مرة أخرى حيث لا يُسمح بالسفر لأي شخص لم يتلقى جرعات لقاح فيروس كورونا كاملة.

إجراءات السفر من السعودية إلى دبي 1443هـ – 2022م

عند السفر من المملكة العربية السعودية إلى مدينة دبي يجب القيام ببعض الإجراءات اللازمة والتي تتمثل فيما يلي:-

قم بتحميل برنامج COVID_19 DXB عبر هاتفك المحمول سواء الأندرويد أو الأيفون قبل الإقدام على أي خطوة.

بعد ذلك سيتم فحص المسافرين بفحص PCR للتأكد من عدم إصابته بالفيروس للأشخاص الغير حاصلة على لقاح فيروس كورونا وذلك قبل السفر بحوالي ستة أيام أو أسبوع.

ثم تقوم بتقديم نتيجة فحص الفيروس باللغتين الإنجليزية والعربية.

أما بالنسبة للأشخاص التي تم تلقيحها تلقيح كامل يجب إحضار الورقة التي تثبت ذلك ومختومة من الجهة المختصة.

بعد ذلك قم بتحميل تطبيق “توكلنا” السعودي حتى يتم تأكيد تحصينك من الفيروس.

متطلبات السفر إلى دبي من أوراق ومستندات

أما بالنسبة للأوراق الرسمية والمتطلبات التي يجب عليك إحضارها عند السفر من المملكة العربية السعودية أو من أي منطقة إلى دبي فتتمثل المتطلبات فيما يلي:-

صورة شخصية لك جديدة وملونة.

وكذلك صورة من جواز سفرك الخاص ويجب أن يكون ساريًا وقبل موعد انتهائه بمدة ثلاثة شهور فأكثر.

قم بتعبئة الأبلكيشن الخاصة بطلب السفر باللغة العربية واللغة الإنجليزية أو بحسب اللغة التي تتحدثها.

أحضر صورة من تذكرة سفرك التي حصلت عليها من خلال جهة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأكد من دفعك للرسوم الخاصة بتأشيرة السفر الخاصة بك والتأشيرة تختلف من شخص إلى آخر.

في حالة أن اختل أي شرط من الشروط التالية فيتم إعاقة سفرك تمامًا حتى تتوافق معك جميع الشروط.