كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وما هي أهم شروطه

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، بعد أن اجتاح فيروس كوفيد 19 العالم وعصف باقتصاد الدول وجميع الأنشطة والأعمال المختلفة اتخذت المملكة العربية السعودية مجموعة من القرارات الهامة لمساعدة الأسر الفقير والمتوسطة وتقديم يد العون لهم وذلك حتي يكونوا قادرين على مواجهة تلك الأزمة العصيبة التي أدت إلى قطع مصادر الدخل على الكثير من الناس أو فقدان جزء كبير من قيمة هذا الدخل ومنذ الأزمة وحتي الآن لم تتوقف جهود المملكة ومستمرة في تقديم برامج دعم المواطنين المتعددة وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن برنامج تدعم جديد مقدم للفئات الأكثر حاجة وهو الضمان الاجتماعي المطور فما هي شروطه وكيف أتمكن من التسجيل للحصول على الدعم.

أهم شروط الضمان الاجتماعي المطور من وزارة الموارد البشرية

أي برنامج من برامج الدعم المقدمة يتوجب أن يكون له مجموعة من الشروط اللازمة حتي يستطيع من يستحق الدعم الحصول وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الشروط ومن أهمها:

على المتقدم للحصول على الدعم أن يكون مواطن سعودي ومقيم في المملكة.

يتم استثناء بعض الفئات من الشرط السابق وهم ( الزوجة الغير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي وفي حال طلاقها أو أنها أصبحت أرملة ولديها أبناء سعوديين تستحق الحصول على الدعم، أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من رجل غير سعودي، الأيتام وأصحاب الإعاقة وحاملي بطاقات التنقل ).

الزوجة الغير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي وفي حال طلاقها أو أنها أصبحت أرملة ولديها أبناء سعوديين تستحق الحصول على الدعم، أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من رجل غير سعودي، الأيتام وأصحاب الإعاقة وحاملي بطاقات التنقل لا يقل الراتب عن الحد الأدنى للدعم والمقدر بقيمة ألف ومائة ريال سعودي لرب العائلة و خمسمائة وخمسون ريال سعودي لكل فرد من أفراد العائلة.

لا يكون المتقدم مقيم داخل دور الإيواء الحكومية.

ان يلتزم ري العائلة ويتعهد بتوفير الصحة والتعليم وبرامج التدريب للأبناء.

لا يكون المتقدم مالكاً لأصول ذات قيمة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أطلقت وزارة الموارد البشرية رابط يتم الدخول عليه والتسجيل للحصول على الدعم ويتم من خلال الخطوات التالية: