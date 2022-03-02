الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني ” تحكم ” أعلنت اليوم الأربعاء الموافق 2 من شهر مارس للعام الحالي 2022 الموافق 29 من شهر رجب للعام الحالي 1443 هجرية، عن وجود فرص عمل شاغرة لديها في وظائف التقنية والهندسية لحملة البكالوريوس لللعمل في مدينة الرياض، كما قامت الشركة السعودية بالإعلان عن وجود بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف في تلك الوظائف( مطور- وأخصائي جودة)، علي أن يبدأ التقديم في تلك الوظائف ابتداءً من اليوم الأربعاء ويستمر التقديم علي الوظائف حتي يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني

من خلال المقال يمكنك التعرف علي الشركة السعودية التمويل العقاري، تم ازدياد مؤشرات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي عن الشروط التي يجب توافرها في الراغبين بالالتحاق بالوظائف الشاغرة في الشركة وخاصةً بعد الإعلان عن وجود فرص عمل مميزة للشباب في الشركة السعودية للتحكم التقني، أما عن تلك الشروط المعلن عنها فهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

إن يكون المتقدم علي وظيفة مطور حاصلاً علي درجة البكالوريوس في “هندسة الحاسب الألي – علوم الحاسب الألي – تقنية ومعلومات”.

لا يشترط وجود خبرة للمتقدمين في وظيفة مطور.

علي المتقدمين في وظيفة اخصائي جودة أن يكونوا حاصلين علي درجة البكالوريوس في هندسة الجودة أو ما يعادلها.

يشترط أن يكون المتقدم علي وظيفة اخصائي الجودة أن يكون لديه خبرة لا تقل عن اربع سنوات في مجال ذات صلة.

يجب علي المتقدمين إجادة اللغة الانجليزية بشكل صحيح.

الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني

وبعد معرفة التفاصيل الخاصة بالوظائف الشاغرة يمكننا الآن معرفة رواتب الشركة السعودية حيث تتراوح الرواتب ما بين 400 ريال سعودي كحد ادني، وحتي 9 آلاف ريال كحد متوسط، أما بالنسبة لرواتب الرجال فهي تختلف عن رواتب النساء والرواتب كالتالي:

رواتب الرجال من 4 آلاف ريال سعودي وحتي 10 آلاف ريال كحد متوسط.

أما رواتب النساء من 9 آلاف ريال سعودي وحتي 12 ألف ريال كحد متوسط.

كما يتم توزيع الرواتب حسب المؤهلات كالتالي: