نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون ضامن للأفراد بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون ضامن للأفراد بالسعودية - ثقفني
تمويل شخصي بدون ضامن ، مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية مكرس لتوفير التمويل الشخصي غير المضمون للمواطنين والمقيمين في المملكة. هذا النوع من التمويل متاح للأجانب الذين يعيشون على أرض سعودية ، ولكن أيضًا للسعوديين ، من ناحية أخرى ، يتم تقديم هذا التمويل في شكل تمويل الأسهم ، حيث يتم الاستحواذ على الأسهم ثم بيعها بربح معروف.
تمويل شخصي بدون ضامن عبر بنك الإنماء
- يتميز التمويل الجديد بمزايا القرض الشخصي وهو متاح للسعوديين والمقيمين كما هو موضح أدناه:
- تتميز القروض الشخصية الجديدة بالموافقة الفورية مع جميع الشروط المطبقة
- أقساط شهرية تصل إلى خمس سنوات
- رسوم إدارية 1٪ أو ما يعادلها 5000 ريال سعودي
- تمويل شخصي بدون كفيل
- تمويل شخصي يصل في بعض الحالات إلى 2 مليون ريال سعودي
- حرية اختيار الأسهم والحصول على موافقة المجلس الشرعي.
ما تفاصيل معايير التقديم على قرض بنك الإنماء الشخصي
- أولاً ، إذا لم يكن لديك حساب قديم من قبل ، يجب عليك فتح حساب في مصرف الإنماء
- يجب أيضًا تقديم تعريف للراتب ، إذا تم التصديق عليه من قبل صاحب العمل ، بما في ذلك مدة الخدمة ومبلغ الراتب
- يجب أن يكون أصحاب العمل معتمدين من قبل البنك السعودي للتنمية
- يجب أن يذهب الراتب إلى مصرف الإنماء حتى تتمكن من الحصول على تمويل.
ضوابط التمويل الشخصي والتي حددها المصرف
- إنشاء حساب استثماري لدى شركة الإنماء للاستثمار
- املأ نموذج بيع الأسهم المحلية
- احصل على الحد الشامل من المنتج.
كيفية الستجيل في قرض الإنماء الشخصي
- للتقديم ، قم بتسجيل الدخول أولاً إلى بوابة مصرف الإنماء للتمويل الشخصي
- الآن مرر إلى أسفل الصفحة وانقر على كلمة “قدم الآن”
- أدخل المعلومات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية الشخصية والعمر ووجهة العمل
- الآن اكتب راتبك الشهري كما هو
- الآن حدد نوع الخدمة أو المنتج التمويلي الذي تريده
- أدخل رقم هاتفك المحمول واختر الوقت المناسب للتواصل بشأن التمويل الجديد
- الآن اضغط ثم انقر فوق رمز الإرسال
- يتوجب الآن أن تقوم بالانتظار لحين إرسال الرد على طلبك من خدمة عملاء البنك.
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