رابط استعلام المساعدة المقطوعة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية

يبحث جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي عن موعد صرف المساعدة المقطوعة خلال الأيام الماضية بشكل مكثف، خاصة بعد عمل العديد من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، والتي كان أهمها التحقق من صرف المساعدات المقطوعة على أفراد الأسرة من خلال تقديم الرعاية الصحية والتعليمية لهم، ومساعدة أفراد الأسرة القادرين على العمل في عملية التدريب والتوظيف للحصول على العمل المناسب لهم عبر منصات العمل المعتمدة من قبل الوزارة، وتعتبر المقطوعة من أهم برامج الوزارة خلال الأعوام الماضية لأنها قدمت الدعم المالي لملايين المواطنين داخل المملكة وساعدتهم في تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة استعلام المساعدة المقطوعة وشروط استحقاقها.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يجب اتباعنا للخطوات الصحيحة عند الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي وهى كما يأتي:-

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط المساعدة المقطوعة. تسجيل رقم السجل المدني الخاص بالشخص المستحق لمقطوعة الضمان الاجتماعي. إدخال رمز التحقق الشخصي الظاهر على الشاشة. الضغط على أيقونة عرض، بعد ذلك سوف تظهر أمامنا جميع البيانات الخاصة بالمستفيد.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ويجب أن تتوفر في المستفيدين وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المستفيد من المساعدات المقطوعة سعودي الجنسية.

سعودي الجنسية. أن يكون المستحق للإعانات المقطوعة مقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

يستثنى من شرط الجنسية المرأة الغير سعودية ومتزوجة من مواطن سعودي، والأرامل والمطلقات الغير سعوديات ولديهن أبناء سعوديين.

الحد الأقصى لمقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي ٣٠ ألف ريال سعودي، ويتم تحديد القيمة المالية من خلال قسمة الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة.

السعودي ٣٠ ألف ريال سعودي، ويتم تحديد القيمة المالية من خلال قسمة الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة. لا يتخطى الدخل الشهري للمتقدم الحد المانع للصرف.

لا يكون لدى المستحق للإعانات المقطوعة أي أراضي زراعية أو أملاك عقارية أو سجل تجاري.

الحد الأدنى الذي يحصل عليه المستحق من المساعدة المقطوعة ١٠٦٠٠ ريال سعودي.

الفئات الأكثر استفادة من المساعدة المقطوعة

هناك بعض الفئات التي تهتم بهم حكومة المملكة العربية السعودية وتكون لهم الأولوية في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهم كما يأتي:-