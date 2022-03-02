نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي للموظفات وربات المنزل بمبلغ يصل إلى ٦٠ ألف ريال والرسوم مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المقيمين والسعوديين داخل المملكة العربية السعودية عن افضل طريقة للحصول على مبلغ من المال، يساعدهم في شراء كل ما يحتاجون إليه وتعطيهم بعض البنوك والشركات قرض مالي إسلامي، حتى يتسنى لهم الحصول على فرصة جيدة في تحقيق أحلامهم بأبسط الطرق، ولا حاجة لاقتراض المال من الأفراد أو الأماكن الأخرى والتي تكون غير موثقة، وهناك بعض البنوك داخل المملكة العربية السعودية التي توفر تمويل شخصي للنساء الموظفات وربات المنزل بقسط بسيط كل شهر، وبالأخص النساء المطلقات والأرامل واليتامى والموظفات والتي بدون عمل.

قرض للنساء ربات المنزل والموظفات

يعد بنك التنمية الاجتماعية هو البنك الأول في المملكة العربية السعودية الذي يوفر تمويل بمبلغ نقدي للنساء، ولا يأخذ سوى مبلغ بسيط كل شهر وهناك تمويل خاص بالأرامل والمطلقات بمبلغ يصل إلى ٣٠ ألف ريال فقط، والموظفات وربات المنزل بمبلغ يصل ٦٠ ألف ريال بأقل قسط شهري وموافقة فورية، بنك التنمية الاجتماعية يوفر تمويلات عديدة ومتنوعة لراحة جميع المواطنين السعوديين والسعوديات، ومن أهم تلك التمويلات تمويل للعاطلين عن العمل من الرجال والنساء بمبلغ يصل إلى ١٢٠ ألف ريال نقدي، و١٥٠ ألف ريال للتمويل العيني للسيارات، ولكن يجب أن يكون هناك ضامن يتم مسائلته في حالة عدم دفع الأقساط الشهرية من المستفيد، لتحصل على عمل حر خاص وفتح حساب بنكي باسم المستفيد.

خطوات الحصول على قرض النساء

في البداية يجب أن يكون العمر من ١٨ عاما وحتى ٦٠ عاما ويتم التقديم على المنتج من خلال البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية، كما أنه يتم احتساب مدة التمويل التي تستمر ٦٠ شهرا بالتاريخ الميلادي، ويبدأ المبلغ من ١٨ ألف ريال وحتى ٦٠ ألف، وتحصل على التمويل إذا كنت قد حصلت على تمويل الأسرة أو الترميم أو كنف، وأيضاً قد تم غلق أي من هذه التمويلات لمدة سنة قبل طلب التمويل الجديد، ومن يعمل بجهة حكومية فلا يقدم كفيل، أما من يعمل بجهة خاص أو متقاعد أو ربة منزل أو موظفة فيتم تقديم كفالة نموذج ١٠٥, ويمكنك أن تحصل على التمويل إذا كان الراتب الشهري لا يتخطى ١٢,٥٠٠ ريال.

التقديم على طلب قرض النساء

لكي تحصل على التمويل يجب تقديم الأوراق المطلوبة من الهوية الوطنية وصورة طبق الأصل، وإثبات العنوان الوطني، ورقم حساب الآيبان, ورقم الجوال المسجل بنظام أبشر، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، أو التوجه إلى رابط تمويل آهل ويجب أن تعلم بأن التمويل بدون رسوم إدارية، وأيضاً هناك إعفاء من سداد باقي الأقساط الشهرية في حالة الوفاة أو العجز الكلي، وكذلك يمكن التواصل مع خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية في حالة وجود استفسارات.