نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تجهيز” رابط نتائج الرخصة المهنية 1443 للمعلمين والمعلمات النتائج عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ أكثر من 200 ألف من المعلمين الذين أدوا الاختبارات للحصول على الرخصة المهنية في البحث عن رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات والتي تعمل وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب على إجرائها، من أجل أن يحصلوا على رخصة مزاولة مهنة التدريس في المدارس الحكومية والخاصة، لمن هم على رأس العمل أو الراغبين في العمل بالمدارس الخاصة داخل المملكة، والآن بعد انتهاء فترة الاختبارات يوم 27 فبراير 2022 الماضي، بدأ البحث عن الرابط الخاص بنتائج الرخصة المهنية، ونحن من خلال موقعكم المميز “ثقفني“، سنقدم لكم ألية استخراج النتائج عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، عن طريق الحساب في موقع النفاذ الوطني للمعلم أو المعلمة.

أختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

طبقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلي تطوير كافة مؤسسات الدولة، والتي يأتي في مقدمتها جودة التعليم فأن تحسين مستوى المعلم والمعلمة، هي الركيزة الأساسية في هذا التطوير والتحديث المنشود، فمن خلال خبراء في التعليم يتم وضع أختبارات للمعلمين والمعلمات المتواجدين على رأس العمل، والراغبين في الارتقاء بدرجاتهم الوظيفية والترقية، وتجديد رخصة مزاولة المهنة حتى يكون المعلم على علم بأحدث أسس التعليم المتبعة في الدول المتقدمة.

ما هي مزايا الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

يتم رفع مستوى المعلمين والمعلمات للوصول إلي المعايير المهنية المطلوبة في المعلم. الرخصة تحفز المعلم والمعلمة على التطوير الذاتي مما ينعكس بالإيجاب على مستوى التعليم. تعتبر الاختبارات للحصول على الرخصة المهنية تطبيق عملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة. أختبارات الرخصة المهنية تضمن استيفاء المعلمين الحد الأدنى المقبول من قبل الوزارة للكفاءة المهنية للعمل بمهنة معلم داخل المملكة.

رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443

وفيما يلي ألية أستخراج النتائج للمعلمين والمعلمات الذين أدوا الاختبارات سواء الورقية أو المحوسبة.

الدخول على رابط etec.gov.sa هيئة تقويم التعليم والتدريب.

هيئة تقويم التعليم والتدريب. تسجيل الدخول عبر الحساب في موقع النفاذ الوطني الموحد.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي الموجود على الشاشة ثم تسجيل الدخول.

سوف يصلك رمز التحقق عبر رسالة نصية على رقم الجوال الخاص بك قم بتسجيله لتأكيد الدخول.

أنقر متابعة ثم سجل البيانات الشخصية المطلوبة بصورة دقيقة ثم أضغط على إرسال.

لتظهر نتيجة الاختبارات.

أستعلام نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات عبر توكلنا

الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب. النقر على أيقونة نتائج الرخصة المهنية للوظائف التعليمية. تسجيل الرقم المدني للمعلم أو المعلمة الذي سجل به عند الاختبار. الضغط على أيقونة عرض النتائج “تحديد نوع الاختبار أختبار المعلمين. النقر على عرض النتائج ثم طباعة النتيجة لاستعمالها فيما بعد لتقديمها للمدارس التي يعمل بها.

هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية

هي الجهة المسئولة عن وضع الاختبارات من أجل إعطاء الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، والتي تعد من أهم شروط العمل في مهنة التدريس سواء في المدارس العامة أو المدارس الخاصة، وتضم خبراء من وزارة التعليم السعودية، ويتم الاستعلام عن النتائج من خلال رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، عبر موقع الهيئة على الإنترنت.

وزارة التعليم السعودية 1443