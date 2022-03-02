استعلم بسرعة .. طريقة الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd برقم الهوية للمستحقين

طريقة الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd نقدمها لكم، بعد إعلان وزارة الموارد البشرية السعودية منذ أيام عن بدء العمل بنظام الضمان الاجتماعي المطور، فبدأ المواطنين من كافة مناطق المملكة العربية السعودية بالبحث عن تفاصيل هذا النظام وما الاختلاف بينه وبين النظام الحالي، ومن خلال مقالنا التالي نستعرض معكم تفاصيل الضمان الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

برنامج أعدته حكومة المملكة العربية السعودية، وتستهدف من خلال الأسر السعودية والشباب العاطلين عن العمل، وقد أنشأت الحكومة السعودية هذا النظام من أجل مساعدة الأسر في رفع مستوى معيشتهم، وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتحقيق الاستقلال المالي لهم، كما أنها تساعدهم بالتقديم لأبنائهم في برامج التدريب والوظائف التي قد تكون مناسبة لهم.

يبحث العديد من المواطنين عن الرابط الخاص بالنظام من أجل التقديم عليه ومعرفة الشروط التي تم تحقيقها، ويمكن للمواطنيين القيام بذلك من خلال التسجيل في الموقع منصة الضمان الاجتماعي المطور، والذي قام بتطويره قسم التكنولوجيا في وزارة الموارد البشرية.

شروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور

على منصة الضمان الاجتماعي يجد المواطنيين كافة الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية من أجل التقديم في الضمان، وهي كالآتي:

أن يكون المستفيد حاصل على الجنسية السعودية أو سعودي الأصل.

أن يكون مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

أن يكون دخله الشهري لا يتجاوز الألف ومئة ريال سعودي إذا كان يعول أسرة، والخمسمئة وخمسين ريال سعودي إذا كان فردًا مستقلًا.

بالنسبة للمرأة أو الرجل الغير سعوديين سواء المطلق أو المطلقة أو الأرمل أو الأرملة ولهم أبناء سعوديين يمكنهم التقديم.

بالنسبة للأيتام وذوي الهمم والذين يمتلكون بطاقات التنقل يمكنهم التقديم أيضًا.

أن يكون المستفيد غير مسجل في البرامج الأخرى الخاصة بتقديم المبالغ المالية.

أن لا يكون المستفيد مالكًا لأصول مالية أو عقارية ذات أصول عالية القيمة.

طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التقديم من خلال الخطوات التالية: