براتب 2000 ريال تمويل المتقاعدين بدون كفيل وبرسوم إدارية 0%

أصبح تمويل المتقاعدين هو الأمر الرائج بالنسبة لكثير من الأشخاص الذين تم إحالتهم للتقاعد، حيث قامت شركة اليسر بالترابط مع المؤسسة العامة لعمليات التقاعد بعمل تمويلات عديدة ولها العديد من المميزات خاصة بكل الأشخاص المتقاعدين، حتى يكن لهم نصيب من خدمات هذه الشركة الكبيرة.

شركة اليسر التمويلية تم تأسيسها في سنة 1990 كشركة تقدم خدمات مصرفية، وبدأت هذه الشركة في الاستقرار في عام 2003، فهذه الشركة تابعة لشركات عبد اللطيف العيسي، التي أصبحت حاصلة على المركز الأول في شركات التمويل السعودية، وذلك لأنها من الشركات الريادية في المملكة، وتميزها في كافة الخدمات التمويلية عن طريق الاهتمام بعمليات التمويل المختلفة.

المزايا الخاصة بتمويل المتقاعدين من شركة اليسر

يتم تمويل المتقاعدين مع عدم وجود كفيل غارم وأيضا مع عدم دفع أي رسوم إدارية.

مع عدم وجود دفعة أولي لكل من منتجات: التورق. السلع الاستهلاكية. يقوم بدفعة أولي من 0% للمنتج الخاص بالإجازة. يقوم بعمل كلفة تمويل حصري.

هناك خدمة الاتصال الخاص بالشركة لتسهيل تواصل العملاء مع خدمة العملاء.

هناك إعفاء من جميع الأقساط التي تعتبر غير مستحقة وذلك في حال وفاة الشخص.

الشروط والأوراق الخاصة بتمويل المتقاعدين

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدي كل الأشخاص الذين تقاعدوا عن العمل ويسعوا للحصول على تمويل المتقاعدين، ومن هذه الشروط ما يلي:

ألا يقل راتب الشخص الذي يريد التقديم على 1985 ريال. أن يقوم بتقديم خطاب يقوم في هذا الخطاب بتعريف نفسه ولكن بالطريقة المعتمدة. أن يكون لديه بطاقة شخصية ويجب أن تكون هذه البطاقة سارية وغير منتهية. يقوم بتقديم عنوانه الوطني. أن يصل عمر المتقدم إلى 70 عام. أن يكون الشخص المتقدم لديه رخصة قيادة ويجب أن تكون هذه الرخصة سارية. يقوم بعرض سعر السيارة ويجب أن تكون خاصة بمعرض من معارض شركة اليسر المعتمدة.

طريقة التقديم للحصول علي تمويل المتقاعدين من شركة اليسر