قسط بدون كفيل 2500000 للسعودي والمقيم اونلاين

الآن متاح بالمملكة العربية السعودية تقسيط تمويل شخصي فوري بقيمة مالية ربما تصل إلى 2500000 ريال سعودي كحد أقصى وأيضاً للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية كما أن هذا التمويل لا يشترط لوجود كفيل أو ضامن عند التقديم لطلب الحصول عليه لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية والذى يعد من أكبر وأعرق المصارف بالمملكة العربية السعودية.

قسط بدون كفيل 2500000 للسعودي والمقيم لدى مصرف الراجحي

يعد مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية أحد أهم المصارف بالسعودية والذى يحاول دائما لتوفير منتجات تمويلية وأيضاً بأسعار تنافسية فيوفر الآن مصرف الراجحي بالسعودية عرض التمويل الشخصي الذى يتميز بأنه يمكن الحصول عليه من خلال تطبيق مصرف الراجحي ويتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالآتي

التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً تمويل مصرف الراجحي بأنه متاح للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين.

كما يتميز التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بأنه لا يشترط وجود كفيل.

يستطيع العميل السعودي تقسيط مبلغ التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 60 شهر والمقيم على 36 شهر.

يتميز كذلك التمويل الشخصي السريع لدى مصرف الراجحي بأن الإجراءات تتم بصورة فورية.

يستطيع كذلك العملاء من الاستفادة من جميع الخدمات والمنتجات التي يوفرها مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

كما متاح أيضاً التمويل للعملاء المتقاعدين بالسعودية.

أيضاً يستطيع العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل لدى مصرف الراجحي.

شروط التمويل الشخصي الفوري لدى مصرف الراجحي

حدد مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند طلب الحصول على التمويل سواء للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين والمتقاعدين ومن بين تلك الشروط الواجب توافرها ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد عند طلب التمويل لدى مصرف الراجحي.

كذلك يشترط تحويل الراتب الشهري لدى مصرف الراجحي عند طلب الحصول على التمويل.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

طلب التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي

يستطيع العميل الحصول على التمويل الشخصي الفوري لدى مصرف الراجحي من خلال عدة طرق مختلفة من بينها