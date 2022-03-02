سلفتك كاش وفورى بدون تحويل الراتب وبأقساط مجدولة تتناسب مع راتبك

سلفتك كاش وفورى بدون تحويل الراتب ، منتج تمويلي توفره منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر منصة سلفة هذا التمويل بأسهل الشروط والمتطلبات ، بالإضافة إلى أتاحة الفرصة للعميل للتقديم على طلب السلفة الفورية بدون تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، أى كان مكان العميل داخل أراضي المملكة العربية السعودية وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة الرئيسية بالمملكة.

التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد بالمملكة

منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما والتي توفر منتجات التمويل الشخصي تحت إشراف ورقابة البنك المركزي.

التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ قيمتها من 1000 ريال سعودي ، وتصل حتي 5000 ريال سعودي.

قرض منصة سلفة لقطاع الأفراد بالمملكة متاح بهامش ربح تنافسي.

موافقة سريعة وفورية من المنصة علي طلب التمويل الشخصي.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج بأسهل الشروط.

تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إيداع مبلغ السلفة في الحساب الخاص بطالب التمويل والمعتمد لدى المنصة ، وذلك فور التأكد من توافر جميع الشروط التي حددتها المنصة ، ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة للبيانات الشخصية الخاصة بطالب التمويل.

تتيح منصة سلفة الإلكترونية لطالب التمويل تقسيط مبلغ السلفة علي دفعات ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري له.

يمكن للعميل التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول علي رابط تمويل منصة سلفة ، وتعبئة النموذج بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية