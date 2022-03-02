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عمر شويل - جدة سلفتك كاش وفورى بدون تحويل الراتب وبأقساط مجدولة تتناسب مع راتبك - ثقفني
سلفتك كاش وفورى بدون تحويل الراتب ، منتج تمويلي توفره منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر منصة سلفة هذا التمويل بأسهل الشروط والمتطلبات ، بالإضافة إلى أتاحة الفرصة للعميل للتقديم على طلب السلفة الفورية بدون تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، أى كان مكان العميل داخل أراضي المملكة العربية السعودية وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة الرئيسية بالمملكة.
التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد بالمملكة
- منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما والتي توفر منتجات التمويل الشخصي تحت إشراف ورقابة البنك المركزي.
- التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ قيمتها من 1000 ريال سعودي ، وتصل حتي 5000 ريال سعودي.
- قرض منصة سلفة لقطاع الأفراد بالمملكة متاح بهامش ربح تنافسي.
- موافقة سريعة وفورية من المنصة علي طلب التمويل الشخصي.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.
- موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج بأسهل الشروط.
- تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إيداع مبلغ السلفة في الحساب الخاص بطالب التمويل والمعتمد لدى المنصة ، وذلك فور التأكد من توافر جميع الشروط التي حددتها المنصة ، ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة للبيانات الشخصية الخاصة بطالب التمويل.
- تتيح منصة سلفة الإلكترونية لطالب التمويل تقسيط مبلغ السلفة علي دفعات ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري له.
- يمكن للعميل التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول علي رابط تمويل منصة سلفة ، وتعبئة النموذج بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات.
شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية
- يشترط للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية أن يكون العميل من المواطنين السعوديين.
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة والحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 60 سنة ، وذلك لاستكمال إجراءات الطلب.
- يشترط لإنهاء جميع إجراءات التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية أن يكون الدخل الشهري لطالب التمويل لا يقل عن 4000 ريال سعودي.
- موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب الشهري.
- يجب أن يكون طالب التمويل يمتلك سجل ائتماني جيد للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.
- الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي هو ثلاثة أشهر.
- أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ستة أشهر.
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