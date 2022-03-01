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عمر شويل - جدة ننشر إجابة هل تم الغاء الدراسه في رمضان 1443؟ أم لا، حيث اقترب الشهر الكريم، وهناك الكثير من الأخبار التي تنتشر حول إمكانية إلغاء الدراسة خلال هذا الشهر، واكتفاء وزارة التعليم السعودية بالفصلين الأول والثاني من العام الدراسي الحالي، وتحرص الوزارة باستمرار على نشر جميع البيانات الرسمية التي توضح من خلالها جميع الأخبار التي تتعلق بالعام الدراسي الحالي وكافة تفاصيله.

هل تم الغاء الدراسه في رمضان 1443؟

هناك الكثير من الأخبار التي تنتشر بصورة مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد إلغاء الدراسة في رمضان، ولكن وزارة التعليم أكدت أن تلك الأخبار مجرد إشاعات فقط، ولا توجد أي نية لدى الوزارة بإلغاء الفصل الدراسي الثالث.

ومن المقرر أن تستمر الدراسة كما هو مخطط له منذ بدء العام الدراسي الحالي، حيث يحتوي العام الدراسي على 3 فصول دراسية، وينتهي في تاريخ 1 ذو الحجة 1443.

إجازة عيد الفطر في رمضان

سوف يبدأ الفصل الدراسي الثالث في تاريخ 20 مارس 2022، الموافق 17 شعبان 1443، وسوف يستمر الفصل الثالث لمدة 13 أسبوع، ومن أطول الإجازات التي سوف يحصل عليها الطلاب في الفصل الثالث، الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك.

حيث من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر في تاريخ 24 رمضان 1443، الموافق 25 إبريل 2022، وسوف يعود الطلاب مرة أخرى إلى الدراسة بعد انتهاء هذه الإجازة في تاريخ 7 شوال 1443، وهو الموافق 8 مايو 2022.

الإجراءات الاحترازية في المدارس

يشعر الكثير من أولياء الأمور بالقلق حول حضور الطلاب في المدارس، لأنه مازال هناك عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا، وهو ما يجعل هناك عدد من المطالب من أولياء الأمور بإلغاء الدراسة قبل رمضان والاكتفاء بأول فصلين، ولكن الوزارة تحرص على توفير مختلف أنواع الإجراءات الاحترازية في المدارس.

حيث تحرص الوزارة على توفير كل سبل الأمان، التي تساعد على الحفاظ على الطلاب جميعًا وعلى سلامتهم، ومن أهم الإجراءات المتبعة التباعد بين الطلاب منعًا إلى انتشار العدوى، وكذلك التأكد من ارتداء الطلاب والمعلمين للكمامة، وحث الطلاب باستمرار على غسل اليدين بالماء والصابون بصورة مستمرة.