ما هو برنامج الدعم الريفي؟.. دعم ريف تسجيل دخول للأسر المنتجة reef.gov.sa

أوضح برنامج دعم ريف تسجيل دخول للإجابة عن السؤال الأبرز وهو كيف اسجل في دعم ريفي، حيث يُعد أحد الأمور التي يبحث الأشخاص عنها في السعودية، وبرنامج ريف عبارة عن برنامج مقدم من خلال وزارة المياه والزراعة والبيئة للعاملين بالمهن الزراعية والمهن الأخرى التي ترتبط بها.

وأحد البرامج المقدمة في هذا الدعم هو الأسر المنتجة والذي يعد أهم البرامج المتوفرة من الحكومة للمزارعين والعاملين بالمجال الزراعي، وهذا لتعظيم فوائد هذا القطاع، كما أن هناك برامج أخرى تخص النساء العاملات والمطلقات وغيرها من الفئات التي خصص لها هذا الدعم.

دعم ريف تسجيل دخول

دعم ريف برنامج مقدم عبر وزارة المياه لكافة المواطنين السعوديين العاملين بالمهن الزراعية بالمناطق التي يتضمنها ويشملها هذا الدعم، والدعم عبارة عن قيمة مالية يحصل عليها العاملين بتلك المهن لتساعدهم على زيادة الإنتاج بشكل أكبر، ولهذا لابد من التسجيل بشكل مسبق للحصول على هذا المبلغ، والذي يتمثل بالتالي:

الذهاب إلى منصة ريف الإلكترونية.

إنشاء حساب بالبوابة عبر إضافة البيانات بنموذج التسجيل والتي تتمثل في بطاقة التنقل أو الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، إضافة كلمة سر ثم التأكيد عليها، وضع رقم الجوال والتأكيد عليه، تسجيل الرمز المرئي، وكذلك الإقرار بصحة البيانات المرفقة بالتسجيل.

الضغط على إنشاء حساب.

ثم القيام بتفعيل الحساب.

التسجيل باسم المستخدم وكلمة السر أو من خلال رقم الهوية.

التحقق من البرامج المتوفرة للتسجيل.

تحديد البرنامج المرغوب التقدم له.

تسجيل البيانات بنموذج الطلب والتي تخص بيانات المشروع والبيانات الشخصية ودراسة الجدوى المتعلقة بالمشروع والتحليل الاقتصادي والمالي للنشاط.

إرفاق المستندات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات ومراجعتها.

إرسال الطلب.

شروط التسجيل في دعم ريفي

وضعت وزارة المياه شروط يجب استيفاؤها بالنسبة إلى المتقدمين لكي يتمكنوا من الحصول على مبالغ الدعم التي تقدمها إليهم من خلال البرنامج وهي كالتالي: