خطوات التسجيل في مبادرة الدعم للمحتاجين بمنصة سند لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

مبادرة دعم المحتاجين والتسجيل في رابط محمد بن سلمان من أفضل المبادرات الاجتماعية للمملكة العربية السعودية، حيث يلجأ الكثير من المحتاجين إلى الخدمة للحصول على المساعدة المالية.دعم المحتاج هو أحد الإجراءات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تسعى للتخفيف من آلام واحتياجات المواطنين وخاصة الفقراء والأرامل. من بين آلاف الحاصلين على دعم مالي للزواج، وهذا البرنامج من خلال تقديم المساعدة المالية والإعانات للمواطنين ذوي الدخل المنخفض وذوي المشاكل الاجتماعية

شروط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان

اكتشف العديد من المتطلبات الحاسمة التي وضعها مديرو برنامج سند والتي يجب الالتزام بها بشكل كامل حتى تسير إجراءات التسجيل الإلكتروني بشكل جيد وصرف المساعدة وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يجب ألا يزيد المبلغ المتفق عليه بين الزوجين الزوج والزوجة على خمسمائة وخمسين ألف ريال سعودي.

ويتراوح عمر الزوجين بين عشرين وأربعين سنة (20/40).

يتراوح عمر الزوجة بين العشر والأربعين سنة (18/40).

من المتوقع أن يكون هذا هو الزواج الأول للزوجين (الزوج والزوجة).

أن يكون المرشحون سعوديين.

المستوى التعليمي مماثل لمستوى شهادة الثانوية العامة.

ألا يتجاوز الراتب الشهري لمقدم الطلب أربعة آلاف دولار (4000).

يحضر الجلسة الإعلامية ويحصل على درجة لا تقل عن ستين (60 بالمائة).

تعطى الأولوية للمستفيدين من برنامج سند محمد بن سلمان للأيتام والشهداء.

خطوات التسجيل في مبادرة الدعم للمحتاجين بمنصة سند

مبادرة الأمير محمد بن سلمان هي إحدى المبادرات الاجتماعية في المملكة التي أطلقتها مؤسسة سند محمد بن سلمان ، والتي تتطلب معايير وضوابط وشروطًا معينة للمتقدمين للحصول على الدعم المالي. يمكن لأي مواطن يبلغ من العمر 28 عامًا أو أقل وقت تقديم الطلب التسجيل من الرابط أدناه