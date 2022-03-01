ما هي طريقة وشروط فتح حساب ثاني في مصرف الراجحي 1443؟

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فتح حساب ثاني في الراجحي، يسمح مصرف الراجحي بخدمة فتح حساب ثاني في الراجحي بخطوات ميسرة على عملاء الراجحي كما أنها من الخدمات التي تتم إلكترونيًا فلا حاجة إلى الذهاب إلى فرع البنك وبذل الوقت والمجهود الإضافي من أجل فتح الحساب، ولمن يرغب في فتح حساب ثاني في الراجحي إليكم الخطوات المطلوبة لتلك العملية.
طريقة فتح حساب ثاني في بنك الراجحي بالخطوات
وفر بنك الراجحي خدمة لعملائه الحاليين الذين يمتلكون لحسابات شخصية بالفعل في مصرف الراجحي وهي خدمة فتح حساب ثاني غير الحساب الرسمي أو الأساسي حتى يتمكنوا من متابعة أعمالهم واستكمالها بسهولة، ويمكن أن يقوم العميل بفتح حساب ثاني في الراجحي لأي سبب آخر سواء كان سداد القروض التي حصل عليها العميل من الراجحي أو أن يستفيد العميل من مزايا فتح حساب في الراجحي، ومهما اختلفت سبب فتح حساب في المصرف فإنه يتم بنفس الخطوات الأساسية الثابتة وهي:
- فتح الرابط المباشر للتوجه إلى مصرف الراجحي.
- من صفحة الموقع الرئيسية يختر العميل تبويب فتح حساب لتحديد نوعية الحساب المرغوب به.
- وفيما يلي يقوم الموقع بعرض عدة شروط وأحكام في حالة موافقة العميل عليها بعد الاطلاع فإنه ينقر على زر موافق.
- ينتقل الموقع في الصفحة التالية إلى صفحة تسجيل بيانات العميل التي تشمل اسمه وجنسيته ودخله وهويته وما إلى ذلك.
- وإلى هنا نصل إلى الخطوة النهائية وهي نقل الرمز المرئي الصحيح ومراجعة صحة كافة البيانات المسجلة قبل الضغط على أمر التالي.
ما هي شروط فتح حساب ثاني في الراجحي؟
هناك بعض الشروط التي يتوقف عليها إتمام عملية فتح حساب إضافي في الراجحي وقد حددها مصرف الراجحي للعملاء وهي:
- عمر العميل ليس أقل من ثمانية عشر عامًا.
- أن تكون هويته الوطنية في فترة الصلاحية ومازالت سارية وإذا كان عميلًا أجنبيًا أي غير سعودي فيجب أن تكون إقامته صالحة.
- تسجيل المتقدم للعنوان الوطني الخاص به وكذلك بريده الإلكتروني ورقم هاتفه لسهولة الوصول إليه.
- وجود حساب شخصي في منصة أبشر ومراجعة البيانات المسجلة به وبالحساب الجديد.
- مراجعة البيانات المسجلة في الحساب الجديد للتأكد من صحتها.
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