منصة سلفة الالكترونية تمنح الحصول علي سلفة مالية 5000 ريال في 15 دقيقة فقط

الآن وبكل تأكيد تقدر تحصل على سلفة سريعة في غضون 15 دقيقة بس . مستغرب ليه نعم تستطيع الحصول على سلفتك في خلال ربع ساعه فقط من خلال منصة سلفة الالكترونية داخل المملكة العربية السعودية . فأنه وما أن زادت محركات البحث على كافة مواقع التواصل علي منصة سلفة الالكترونية . وقد نمى علمنا بذلك عملنا بكل جهد عبر موقعنا موقع ثقفني على التسهيل لكافة المتقدمين على عملية التسجيل . وكذلك شرحها بطرق بسيطة وسلسة يستطيع المتقدم منها الحصول على سلفته بكل سهولة ويسر . وكذلك أيضا تعريف المتقدم على تلك السلفة وايضا على خطوات التسجيل و التي يجب أن تبعها جيدا أولا قبل قيامه بالتسجيل .

نتعرف سويا علي منصة سلفة الالكترونية

منصة سلفة الالكترونية هي منصة تمويلية وشركة تقنية وهي مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي . وقد قامت المملكة العربية السعودية باطلاقها وذلك بعد الأحداث العصيبة التي ضربت العالم جراء ماحدث من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد . والذي كبد العالم أجمع أضرار اقتصادية بالغة . والتي من ضمنهم أيضا المملكة العربية السعودية وكذلك بالتبعية ضربت في اقتصاد أبناء المملكة أيضا . ولكن ما أن ظهر هذا الفيرس تصدت حكومة المملكة العربية السعودية بكل حكمة في تسهيل الامور على ابنائها من المواطنين . وذلك حفاظا على الرخاء التي ينعم في عزها المواطنين . والتي ساعدت الكثير من المواطنين السعوديين على سد كافة احتياجاتهم الشخصية . وكذلك أيضا سداد وتيسير الامور المالية المتعثر معهم . وكذلك أيضا كل ما يمكن سداده في تلك الظروف العصيبة التي ضربت البلاد . ولكل شخص ينتابه القلق والريبة عن شرعية منصة سلفة الالكترونية التي انشأتها المملكة العربية السعودية نؤكد لهم جميعا أن منصة سلفة الالكترونية تتبع أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق معها تماما .فقد قدمت لهم منصة سلفة الإلكترونية والتي تصل سرعة الحصول على سلفتك من المنصة في خلال 15 دقيقة فقط . وكذلك أيضا تصل إجمالي سلفتك منها إلى مبلغ 5000 ريال سعودي .

لكل متقدم تعرف على خطوات التسجيل في منصة سلفة الالكترونية

اولا / على كل متقدم الدخول مباشرة على موقع منصة سلفة الالكترونية الرسمي .

ثانيا / كذلك يجب بعد الدخول على المنصة قم بالبدء في التسجيل عن طريق الضغط على أيقونة تسجيل الدخول .

ثالثا / يجب أيضا الضغط على كلمة طلب تمويل والتي من خلالها تبدأ بعملية ملء كافة البيانات الشخصية الخاصة بك وبصورة صحيحة والتي يجب الا يشوبها أي أخطاء .

رابعا / كما أنه بعد ذلك يجب الضغط على ايقونة التمويل الشخصي وهي تلك أهم خطوة والتي يمكنك من خلال تلك النقرة عليها اختيار مبلغ السلفة التي تريدها وكذلك أيضا تحديد مدة عملية سداد الأقساط التي تريدها وتناسب كل متقدم وهذه أيضا من ضمن المميزات التي قامت سلفة المنصة بوضعها وذلك لعدم تعثر المتقدمين على منصة سلفة الالكترونية .

خامسا / تابع خدمة العملاء المقدمة من منصة سلفة إذ لم تتمكن من عملية التسجيل وهي سوف تتابع معك خطوة بخطوة لكي تستطيع الحصول على سلفتك من منصة سلفة .

ومن خلال موقعنا موقع ثقفني . نتمني لحضراتكم دوام النجاح والتوفيق وحفظ الله ورعايته