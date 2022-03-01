يصل إلى 50 ألف ريال.. كيفية الحصول على قرض إمكان الراجحي والشروط الجديدة 2022

تستوعب برامج التمويل التي أطلقها مصرف الراجحي في السعودية، كثير من الفئات الراغبة في تحسن أوضاعها المالية، إذ يُمكن طلب التمويل المصغر إمكان الراجحي أونلاين دون الحاجة إلى زيارة أي من مقرات المصرف، وهو عبارة عن قرض يُلبي الاحتياجات المالية للعميل، ويمكنه التقديم عليه بكل سرعة وسهولة عبر تطبيق إمكان، لتتم الموافقة عليه بشكل فوري، وبشروط وإجراءات سهلة، لا تتطلب وجود كفيل أو تحويل الرّاتب، وفي الوقت ذاته فهو متاح لجميع العاملين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصّة.

طريقة طلب التمويل المصغر إمكان الراجحي

ويُمكن طلب التمويل المصغر إمكان الراجحي أونلاين بكل سهولة من خلال تطبيق إمكان فقط، وفق ما تم توضحيه على الموقع الرسمي لإمكان الراجحي، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى تطبيق إمكان على الهاتف الذكي. إدخال الاسم وكلمة السر، وباقي البيانات المطلوبة للتسجيل. رفع المستندات المطلوبة للحصول على القرض. الحصول على موافقة فورية في حالة استيفاء الشروط المطلوبة. التحكم في مبلغ التمويل ومدة التسديد المناسبة. تحديد طريقة دفع الأقساط. التوقيع إلكترونيًّا.

كما يُمكن الإتصال أيضاً على رقم إمكان الراجحي 8001240251 للرد على اي استفسارات خاصة بقرض إمكان الراجحي، علماً بأن أوقات العمل من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر صباحاً.

شروط القرض المصغر من إمكان الراجحي 2022

وحدد مصرف الراجحي في السعودية، عددًا من الشروط والضوابط أمام الراغبين في الحصول على القرض المصغر من إمكان الراجحي، وهي كالتالي:

عُمر العميل لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد على 60 سنة.

مدة الخدمة للقطاع الخاص للتمويل المُيسّر 6 أشهر.

لا بُد من توفير سِجِل ائتماني جيد.

ولا بُد من أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية.

القرض متاح للعاملين في القطاع المدني: شبه الحكومي، والقطاع الخاص، والمتقاعدين.

الحد الأدنى لراتب المتقدم للقرض 5 آلاف ريال سعودي.

مزايا القرض المصغر من إمكان الراجحي 2022

ويشمل القرض المصغر من إمكان الراجحي في السعودية، على عدد من المزايا التي تلقى قبولا لدى العملاء، وهي: