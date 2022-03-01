تمويل إمكان 50,000 ريال بدون كفيل بالتقسيط بدون تحويل للراتب لمدة سنتين

تمويل إمكان يوفر للمواطن السعودي في عام 1443 هجريًا مبلغ تمويل من ألفين ريال حتى خمسون ريال سعودي بعد تطابق الشروط والأحكام اللازمة للتمويل الميسر النقدي التي تقدمه شركة إمكان للتمويل بالتعاون مع مصرف الراجحي السعودي وقد وفرت الشركة التمويل الميسر بدون شروط جهة العمل فأصبح في الوقت الحالي متاح التمويل للعاملين في القطاع الخاص أو الحكومي بشرط توفير سجل ائتماني مميز مع عدم تعثر العميل المتقدم عن طريق سمة السعودي في هذا العام كذلك يقدم التمويل الشخصي الميسر بدون كفيل غارم سعودي بالتقسيط الشهري لمدة سنتين بدون الحاجة إلى تحويل للراتب بموافقة فورية لجميع المواطنين السعوديين الراغبين للتمويل الميسر لدى شركة إمكان.

أهم شروط التقديم على التمويل الميسر لدى شركة إمكان

تحتاج شركة إمكان للتمويل في الفترة الحالية توفير دخل ثابت سواء كان المتقدم مواطن سعودي أو متقاعد حيث يطلب من جميع العملاء توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل نقدي ميسر يصل إلى 50,000 بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب الشهري لذلك نقدم لجميع العملاء السعوديين أهم الشروط الواجبة كما يلي بالتفصيل الآن:

يشترط تمويل إمكان مصرف الراجحي توفير راتب شهري يبدأ من 1900 ريال لكل المتقاعدين بالمملكة.

التقديم من عمر خمسة وعشرون عام حتى ستون عام فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل.

يطلب من المحولين لمصرف الراجحي دخل شهري ثابت يبدأ من خمسة ألاف ريال.

كذلك لغير المحولين لمصرف الراجحي دخل ثابت يساوي 2 ألف ريال شهريًا.

فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان للتمويل.

مميزات التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة