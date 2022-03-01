تمويل الأسرة لأصحاب الدخل المحدود والفئات الأشد احتياجاً من بنك التنمية الاجتماعية

تمويل الاسرة، هذا القرض هو واحد من القروض الكثيرة التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية بهدف دعم أصحاب الدخل المحدود والفئات الأشد احتياجاً في السعودية كما أنه واحد من الحلول التمويلية التي تتماشي مع أهداف ورؤية بنك النمية والتي من أهمها مساعدة الأسر الفقيرة والمتوسطة على تحمل ظروف ارتفاع وغلاء المعيشة مثلما يقدم تمويل الزواج لمساعدة الشباب راغبي الزواج، ويتطلب هذا التمويل ضرورة التسجيل في أبشر والعنوان الوطني وأن يكون لديه هوية وطنية سارية ورقم الآيبان النشط ومن خلال هذا المقال سنطلعكم على الشروط المطلوبة للتقديم إليه.

تعرف على مميزات تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يتم التقديم على القرض دون دفع رسوم إدارية. يصل قيمة الحد الأقصى للقرض إلى 60 ألف ريال سعودي. يتم السداد للبنك عن طريق أقساط شهرية وتصل مدة السداد حتي 60 شهر. يقوم البنك عند حدوث وفاة أو عجز كلي لصاحب القرض بإسقاط الديون الموجودة عليه. يحق للنساء وربات البيوت من الأرامل أو المطلقات الحصول على القرض.

شروط قرض الأسرة

عدة شروط عامة يضعها البنك على كل من يريد الحصول على القرض الإطلاع عليها وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويعيش ومستقر داخل الأراضي السعودية.

لا يزيد سن المتقدم عن سبعون عاماً.

لا يزيد قيمة الدخل الشهري عن 12500 ريال سعودي.

على المطلقة أو الأرملة أن تكون عائلة للأبناء ( طفل أو أكثر).

متطلبات التقديم للرجال والنساء موظفي القطاع الحكومي

أولاً: بالنسبة للرجال يتطلب منهم تقديم صورة الهوية الوطنية وصورة سجل الأسرة ويكونوا ذات صلاحية سارية وتقديم رقم الآيبان للحساب البنكي الخاص به وتقديم كشف حساب مفصل لآخر ثلاثة رواتب ويجب أن يكون مصدق من البنك التجاري وبالنسبة للرجال موظفي الشركة الحكومية يقوموا بتقديم رقم حساب الآيبان البنكي عليه توقيع البنك بالإضافة إلى المتطلبات السابقة.

ثانياً: بالنسبة للنساء يجب عليهن تقديم نفس المستندات المطلوبة من الرجل الموظف الحكومي بالإضافة إلى صك إعالة موجه لصالح البنك وتقديم شهادة ميلاد للأبناء ويتوجب على المرأة المهجورة تقديم نموذج إقرار ذوي العصبة ونموذج مطابقة الهوية الوطنية الخاصة بالشهود مطبوع من البنك ويتم مصادقته من أقرب فرع تابع للبنك.