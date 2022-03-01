نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد الإقامة من مقيم ورسوم وشروط تجديد هوية مقيم بعد انتهائها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تجديد الإقامة من مقيم هوية مقيم من خلال موقع ابشر الإلكتروني للخدمات المتكاملة للأفراد وهو احد المنصات التابعة للموقع الرسمي وزارة الداخلية السعودية وسوف يتمكن الآن المواطن الذي يمتلك حساب شخصي علي منصة ابشر الإلكترونية والمقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية من الاستعلام عن تجديد الإقامة هوية مقيم بعد الانتهاء كما سوف يجد علي الموقع رسوم تجديد الإقامة للمرافقين وللتابعين والعمالة المنزلية المسجلة علية كما سوف نضع لكم في هذا المقال شروط تجديد الإقامة مقيم 2022 في السعودية.

طريقة تجديد الإقامة من مقيم

تسعي وزارة الداخلية السعودية لتقديم الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين المسجلين والمفعلين علي بوابة ابشر بشكل إلكتروني ودون حاجتك للذهاب إلي مقرات الجوازات أو مقرات وزارة الداخلية وللتقليل من المعاملات الورقية لتحقيق رؤية المملكة 2030 ومن ضمن هذه الخدمات خدمة تجديد هوية مقيم أقامة وهو ما سوف نشرحه لكم اليوم كما نقدم لكم رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية وللتابعين لك وتقدر الرسوم ب600 ريال سعودي للتجديد للعمالة المنزلية ( مزارع – راعي ) و500 ريال سعودي للمرافقين والمقيمين بعد بلوغهم سن 18 عام.

شروط تجديد الإقامة 2022

كما وضعت وزارة الداخلية السعودية بعض الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم علي طلب تجديد هوية الإقامة للمقيمين والتابعين له وجاءت الشروط كالاتي :

معرفة طريقة تسديد رسوم تجديد الإقامة المنتهية 2022.

سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة علي العامل أو المرافق أو احد التابعين.

تسجيل البصمة عبر ابشر ووجود صورة للتابع والمرافقين والمقيمين الذين تخطو سن 15 عام.

يجب أن يكون جواز السفر غير منتهي الصلاحية وقت تقديم الطلب.

كما يجب أن يكون العامل أو الموظف داخل الأراضي السعودية وغير مسجل علية أحكام تغييب أو هروب.

الاستعلام عن تجديد الإقامة للمقيمين

الآن يجب عليك عزيزي القارئ اتباع خطوات طريقة تجديد هوية مقيم الإقامة عبر الموقع الرسمي لأبشر الجوازات السعودية كما يمكنك معرفة مهلة تجديد الإقامة بعد الانتهاء 2022 بعد تقديم الطلب وجاءت الخطوات كما يلي :

تسجيل الدخول علي موقع ابشر للخدمات الإلكترونية للأفراد. كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في الخانة المخصصة لذلك ثم نضغط علي زر تسجيل الدخول. نذهب إلي الخدمات الإلكترونية. ثم نختار خدمات الجوازات السعودية. ومنها نختار خدمة تجديد الإقامة هوية مقيم للعمالة المنزلية أو احد التابعين والمرافقين.

طريقة تجديد هوية مقيم

يمكنك الآن عزيزي القارئ الدخول علي رابط طريقة تجديد الإقامة من مقيم هوية المقيمين من خلال موقع ابشر الإلكتروني لخدمات الجوازات السعودية والتابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية فبعد زيارة الرابط السابق يرجي منكم قراة شروط الخدمة جيدا قبل الشروع في تنفيذ الخطوات الموضحة في هذا المقال للاستفادة من الخدمة وتقديم الطلب بشكل صحيح.