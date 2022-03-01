نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقديم الحرس الوطني 1443 تجنيد وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي شروط تقديم الحرس الوطني 1443 تجنيد، حيث إن ذلك السؤال يعتبر واحد من ضمن أكثر الأسئلة التي تدور في إذهان الكثير من المواطنين في المملكة وذلك لأن يحصلون على كافة الشروط الخاصة بالتقديم في الوظائف التي إعلنت عنها وزارة الحرس الوطني في إطار التجنيد الموحد التي تقوم الوزارة بالإعلان عنها في كل فترة.

تقديم الحرس الوطني 1443 تجنيد

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة برتبة جندي لكل من المواطنين السعوديين الذين ينطبق عليهم الشروط العامة للقبول، وقد أوضحت الوزارة بإن التقديم على تلك الوظائف سيكون متاح طوال العام حسب الطاقة الإستيعابية للوزارة.

طريقة التسجيل في الحرس الوطني

أوضحت وزارة الحرس الوطني بإن التقديم على الوظائف الخاصة بالحرس الوطني السعودي سيكون إلكترونياً، حيث إن ذلك يكون عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

الذهاب إلى موقع وزارة الحرس الوطني على شبكة الأنترنت.

بعد الدخول في الموقع تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية الخدمات الإلكترونية.

تحتار من الصفحة القبول والتسجيل.

تقوم باختيار بند تسجيل جديد.

تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية في المربع المخصص له.

تكتب تاريخ الميلاد ثم البيانات الشخصية المطلوبة منك.

إدخال جميع البيانات المطلوبة في المكان المخصص له.

الضغط علي زر الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر علي زر التسجيل.

شروط تقديم الحرس الوطني 1443 تجنيد

وضعت إدارة التجنيد في وزارة الحرس عدة شروط لابد من توافرها حتي يتم قبول المتقدم في تلك الوظائف، حيث إن هذه الشروط تتلخص في مجموعة السطور التالية:-