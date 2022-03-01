بدعم كبير قرض بدون فوائد ولا رسوم إدارية للرجال والشباب محدودي الدخل

قرض بدون فوائد ولا رسوم إدارية للرجال والشباب ممن هم محدودي الدخل بحيث لا يزيد الدخل الشهري لديهم عن 12.500 ريال سعودي، حيث خصص بنك التنمية الاجتماعية تمويل الزواج للشباب والرجال ضمن التمويل الاجتماعي المدعوم للمواطنين والمواطنات سعوديين الجنسية فقط، فيما يقوم البنك بتقديم الدعم المالي بدون تطبيق هامش ربح على القرض ولا رسوم إدارية تضامناً مع سياسة المساعدات من خلال البرامج الغير ربحية والمخصصة من بنك التسليف منذ تم إنشاؤه، وهو بنك حكومي يوفر عدة منتجات تشمل الفئات الأشد احتياجاً وتصل إلى محدودي الدخل ومع خطة التطوير المستمرة أصبح يقدم البنك قروض للعاطلين ولـ الأسر المنتجة من أجل دعم سوق العمل والتشجيع على العمل والقضاء على البطالة للنهوض بالبلاد نحو الأمام.

قرض بدون فوائد ولا رسوم إدارية للرجال والشباب

هو تمويل الزواج يستهدف فئة محدودي الدخل للشباب والرجال والمتقاعدين الذين يحتاجون المال من أجل الزواج، هذا وقد حقق بنك التنمية الاجتماعي هذا الهدف الاستراتيجي لخدمة الشرائح المستهدفة ورفع من مستوى المعيشة الفعلي في البلاد، حيث يتمكن الشاب من الحصول على قرض بدون فوائد مدعوم بـ60 ألف ريال إذا كان شاباً وكلما زاد في العمر يقل المبلغ لحين الوصول إلى أكبر من 65 سنة فيكون القرض المستحق بقيمة 18 ألف ريال سعودي.

شروط قرض الزواج بدون فوائد ولا رسوم إدارية

يشترط الجنسية السعودية. لا يتعدى عمر المتقدم طالب القرض 70 سنة. لابد أن يكون الزواج للمرة الأولى. كما يشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج، إنا إذا كانت غير ذلك فلابد من تقديم موافقة الجهات المعنية. تقديم عقد نكاح مصدق عليه من المحكمة مدته لا تزيد عن سنتين هجريتين. الدخل الشهري للمتقدم ألا يزيد عن 12.500 ريال سعودي. في حالة الزواج للمرة الثانية يجب إرفاق شهادة وفاة الزوجة الأولى.

طريقة طلب قرض بدون فوائد ولا رسوم إدارية للشباب والرجال