نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع عقد الإيجار بطريقة صحيحة إثبات الاستقلالية في حساب مواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة إثبات الاستقلالية في حساب مواطن يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الحكومية التي تدعمها الحكومة السعودية بالمملكة العربية السعودية، حيث يساعد الكثير من المواطنين على توفير الوقت والجهد وهذا لتخفيف الأعباء على المواطن السعودي، وهذا البرنامج يقدم الدعم المادي للأسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية لذلك أكد حساب المواطن أنه إذا كان المستفيد فرداََ واحدًا مستقلاََ بعيد عن العائلة فلا بد من إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية باسم المستفيد بالطلب.

إثبات الاستقلالية في حساب مواطن

كما أكد برنامج حساب المواطن على أهمية إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية للمستفيد في برنامج حساب المواطن الذي يقوم بالتسجيل في البرنامج كشخص مستقل، وهذا وفقاً للتعديلات وضوابط للدعم الذي يشمل الفرد المستقل الذي أعلنت عنه الصفحة الرئيسية لحساب المواطن من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

بالإضافة إلى أن برنامج حساب المواطن أوضح على أنه سيتم تسجيل الحالات المسجلة جميعها صحيحة الأهلية، وكان هذا المجال متاح للمواطنين للتسجيل والاستفادة من خدمات البرنامج، وفقا لشروط الاستحقاق.

يشير برنامج حساب المواطن السعودي على أن في حال تم إرفاق عقد الإيجار فلا بد أن يكون العقد موحد وصادر عن منصة إيجار، ويكون اسم المستفيد بالطلب، ويمكن استخراج العقد من مكتب العقار المرخص من الوزارة في حالة فقدانه، وقد تم إضافة تعديلات للطلبات الجديدة للمتقدمين وحصولهم على الدعم من برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم، ولم يستكمل إجراءات التسجيل إذا تم التقديم فى الوقت غير المحدد للتقديم أو من لم يتم دراسة أهليته، ولذلك يوجد استثناء إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين لكي يتم مراجعة الضوابط.

وأضاف ضمن تعديلات للأفراد المستقلين ما يثبت استقلالية كل فرد تبلغ سنه 18 عامًا، ومن أهم أهداف برنامج حساب المواطن دعم الأسرة متوسطة الدخل، وكون الأسرة تشترك في استهلاك الطاقة، ويوجد فئات محددة من الأفراد المسجلين كمستقلين لا يستوفون معايير الاستحقاق لعدم استقلالية المسكن، ولذلك أعلن برنامج حساب المواطن للمستفيد المستقل برفع أحد إثباتات معينة.

الشروط الخاصة للحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن :

أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودي الجنسية.

يملك بطاقات التنقل.

يجب أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

المستندات المطلوبة لأثبات الاستقلالية :

١. عقد إيجار موحد من منصة إيجار

٢. صك ملكية السكن

٣. مشهد إثبات سكن جامعي أو الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية.

وهذه الشروط تعتبر من أهم الشروط الأساسية لاستمرار الدعم الخاص بحساب المواطن، وقد تم مد المدة الأفراد المستقلين مدة لا تقل عن شهرين لتعديل البيانات المطلوبة للحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن.

أوضح برنامج حساب المواطن عن إصدار نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الجديدة للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ولذلك أكد برنامج حساب المواطن على أن يجب على المستفيد إثبات أهليتهم، لكي يتم توافق شروط استحقاق أهلية دعم المواطن السعودي المستفيد، ومن الجدير بالذكر أن يتم إيداع المبالغ المخصصة في الدعم حساب المواطن يوم الأحد الموافق ١٠ يناير ٢٠٢١ م، حيث أن هذا موعد إيداع المبالغ المستحقة من دعم في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات.

حساب المواطن أكد في الفترة الأخيرة عن تغيير رقم الآيبان البنكي لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم المادي الشهري المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة من حساب المواطن، ولذلك يلزم التأكد من أهمية التأكيد من صحة بيانات الحساب البنكي ورقم الآيبان الخاص بالمستفيد، وأضاف إلى ذلك أن لا يتأثر وصول الدعم لمستحقيه.