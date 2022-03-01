خدمة إسقاط المركبة التالفة والمهملة بمنصة أبشر

شروط إسقاط مركبة، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن الشروط التي يجب توافرها من أجل الموافقة على إسقاط مركبة قديمة بدون دفع أي مخالفات مالية على صاحب المركبة، وقد أعلنت منصة أبشر من خلال موقعها الإلكتروني عن توفير خدمات جديدة تخص إسقاط المركبة التالفة أو التي تكون مهملة، حيث يتم الإسقاط بدون سداد أي غرامات مالية على المواطنين أو الوافدين بجميع مدن المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت منصة أبشر بأن هناك مهلة جديدة من أجل التقديم والتي تبدأ من يوم 1 مارس 2022 ولمدة سنة كاملة، وسوف نوضح لكم شروط إسقاط مركبة بدون دفع مخالفات مالية.

شروط إسقاط مركبة في السعودية

يجب أن تتوافر بعض الشروط التي من خلالها يتم إسقاط المركبات التالفة أو المهملة لفترات زمنية طويلة، وهذه هي شروط الإسقاط:

يشترط ألا يكون هناك أي مستحقات مالية سواء رسوم أو غرامات تأخير مسجلة على المركبة، ما لم يكون هناك أي استثناءات صادرة من جانب أبشر بذلك الشأن.

يتطلب الأمر أن تكون الرخصة الخاصة بسير المركبة سارية الصلاحية، ما لم تتواجد أي استثناءات صدارة بذلك الشأن.

يجب أن يكون صاحب المركبة متواجد على قيد الحياة.

يجب ألا يكون هناك طلب مسجل على المركبة بشأن إسقاط قيد الإجراء.

مالك المنشأة يجب عليه أن يقوم ببيع المركبات التي تم إلغاء تسجيلها وهو ما يسمي بالتشليح، مع أهمية أن يتم الموافقة والتعهد على تسليم اللوحات الخاصة بالمركبة التي تم إسقاطها من جانب المرور خلال فترة 5 أيام عمل من التاريخ الخاص بإتمام إجراءات المبايعة.

إسقاط مركبة بدون دفع مخالفات

يتم أداء خدمة إسقاط مركبة بدون دفع رسوم من خلال الدخول الإلكتروني على منصة أبشر واتباع الخطوات التالية: