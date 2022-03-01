هل دعم ريف يؤثر على الضمان الاجتماعي المطور وما هي المشاريع التي يشملها دعم ريف في المنطقة الشرقية

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عمر شويل - جدة هل دعم ريف يؤثر على الضمان الاجتماعي المطور هذا سؤال من أكثر الأسئلة المنتشرة بين المواطنين في المملكة يتسألون عن مدى تأثير دعم ريف على الضمان الاجتماعي حيث يوجد الآف الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وترغب في الحصول على دعم ريف ألا انهم يخشون وقفة عنهم، معاش الضمان هو مبلغ مالي يتم صرفه شهريا إلى فئة معينة من المواطنين من ذوي الدخل المنخفض للأسر الأشد احتياجا بهدف رفع الضرر عنهم ومساعدتهم من أجل التصدي إلى أعباء و متطلبات الحياة اليومية كما يهدف البرنامج إلى رفع مستوى محدودي الدخل للأسر تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، أما دعم ريف فهو عبارة عن دعم مخصص مقدم من الجهات المعنية في المملكة للأسر المنتجة من أجل تطوير ودعم صغار مربى الماشية ورفع الضرر عن الأسرة الريفية وأيضا تحسين أحوالهم المعيشية ويعد من البرامج الهامة الفعالة في المملكة.

هل دعم ريف يؤثر على الضمان الاجتماعي

عبر تويتر أوضح حساب المستفيدين بالرد على على هذا التساؤل من أحد المواطنين والرد كان هو التأكيد على أن دعم ريف لا يؤثر على الضمان الاجتماعي بشكل أو بآخر ويسمح للأفراد الاستفادة من برنامج دعم صغار مربى الماشية بكل سهولة بدون أي تأثير على معاش الضمان الاجتماعي ولكن يمكن التأثير على معاش الضمان و إذا تطلب الأمر من المستفيد من دعم ريف أن يقوم بتوسيع مجال تجارته أن زادت بشكل كبير وساهمت في زيادة الدخل المادي للفرد في مجال عمله فبذلك يستغنى عن دعم ريف.

ما هي مشاريع دعم ريف في المنطقة الشرقية

كما أكد برنامج ريف أن القطاعات والأنشطة المستهدفة بالدعم في المنطقة الشرقية تشمل 11 قطاع و مشروعا وهم:

مشروع صناعة الخيوط من الصوف.

الصناعات المنتجة من الجلود المحلية.

كذلك مشروع منتجات الألبان ومشتقاتها.

صناعة السدو.

ومنتجات الثروة السمكية.

وصناعة المربيات.

ودعم منتجات التين الشوكي.

صناعة تجفيف الفواكه.

وأيضا صناعة الخل.

منتجات النحل والعسل.

الحيازات الصغيرة والمتوسطة.

ومن هنا ندعوكم إلى قراءة هذا الموضوع الهام:رابط التسجيل في الدعم الريفي الحكومي لدعم الأسر المنتجة بالمملكة.

شروط القبول في برنامج دعم ريف

أن يكون المتقدم لبرنامج دعم ريف سعودي الجنسية أو حامل بطاقة التنقل. ألا يعمل المتقدم في أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص. كما يجب أن يكون المتقدم من منتهى احدي المهن الزراعية التي حدت من قبل البرنامج و يقوم بعملها مباشرة بنفسه. ألا يقل عمره المتقدم عن 21 عاما. ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال سعودي. ويكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم. ولا يزيد مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفيد منها عن ثلاث برامج. ألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويا لجميع البرامج. أن يكون لدي المتقدم حساب بنكي نشط و مسجل باسمه في المنطقة الإلكترونية. أن تحصل الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يجب رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد توافر كل الشروط في المتقدم. يجب استكمال كافة البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

يجب تطبيق الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة من البرنامج.