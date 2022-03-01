الاستعلام عن الحالة الوظيفية عبر نظام فارس 1443 بالمملكة

الاستعلام عن الحالة الوظيفية، والذي يتم من خلال موقع نظام فارس ويعتبر من اهم المواقع التابعة إلى وزارة التربية والتعليم السعودية، بل هو من المواقع الإلكترونية الهامة داخل المملكة العربية السعودية ومن خلاله يمكن معرفة رواتب الموظفين والتقديم على اجازات والتحويل من كادر تعليمي إلى إداري وغيرها من الخدمات الأخري، يتيح أيضا موقع نظام فارس الخدمة الذاتية معرفة موعد نزول رواتب الموظفين، هذه التسهيلات تقدم من خلال تعاون خاص بين وزارة التربية والتعليم والخدمة المجتمعية، ومن خلال مقالتنا اليوم نتعرف على احد الخدمات المقدمة من فارس النظام فارس الخدمة الذاتية وهى الاستفسار عن الحالة الوظيفية، موقع فارس به العديد من الخدمات التي تخص الإسكان والحالة الوظيفية والترقيات ومعرفة العلاوة السنوية،وسوف نعرض لكم في السطور القادمة رابط الاستعلام عن الحالة الوظيفية عبر فارس.

الاستعلام عن الحالة الوظيفية عبر نظام فارس

الكثيرين من المعلمين والمعلمات يرغبون في التعرف على خدمات موقع نظام فارس وخصوصا الاستعلام عن الحالة الوظيفية التي يقدمها الموقع بالإضافة إلى خدمات اخرى مميزه يمكن معرفتها من خلال الموقع والذي يمتلك العديد من الخدمات منها عن الاستعلام العلاوة السنوية للمعلمين، وتعتبر هذه الخدمة من اهم ما يقدم من برنامج نظام فارس، ولكل من المعلمين والمعلمات الراغبين في معرفة خطوات الاستعلام عن الحالة الوظيفية عليه اتباع الخطوات الآتية.

رابط الاستعلام عن الحالة الوظيفية عبر موقع فارس

أولا يجب الدخول على موقع فارس الإلكتروني.

قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك في المكان المخصص لذالك.

قم بالنقر على الرواتب والبدلات، اختر تعريف قيمة الراتب.

على المستخدم تحديد نوعية الراتب على حسب الجهة التابع لها.

ظهور البيانات الخاصة، الراتب والحالة الوظيفية والمكافأة.

يمكن عبر النظام طباعة تلك المعلومات بالنسبة للأفراد المستخدمين.

طريقية التسجيل في نظام فارس