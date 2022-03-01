منصة سلفة السعودية دعم مالي بقيمة 1000 ريال سعودي للمواطن للديون المتأخرة

منصة سلفة السعودية تقدم دعم للمواطن في المملكة العربية السعودية لسداد الديون المتراكمة، وقد حددت منصة التمويل بعض الشروط التسجيل في سلفة للحصول على تمويل فوري لتسهيل بعض الأمور المعيشية للمواطنين، حيث لم تقتصر الخدمة على فئة معينة بل كانت دعم ومساعدة لجميع الفئات التي ترغب في الحصول على مساعدة مالية من المملكة السعودية، حيث يمكن الحصول على تمويل مالي مع العلم أن هذه المنصة يمكنها تحويل القرض بسرعة دون الحاجة إلى تحويل قيمة راتبك الشهري أو ضمان، وسوف نوضح لكم من خلال مقالنا كيفية الحصول على تمويل وقرض منصة سلفة.

دعم مالي 1000 ريال سعودي منصة سلفة

يستفيد المواطن من التمويل المُقدم من سلفة والبدء في سداد متأخرات الديون المتراكمة على المواطن لتحسين أنفسهم ومجتمعاتهم، مع العلم أن هذه المنصة تقدم هذه القروض دون فوائد على قيمة القرض ودون الحصول على ورق كفالة أو ضمانات، و من أجل ضمان توفير هذه الميزة بشكل صحيح من خلال منصة سلفة وضعت الوزارة بعض الشروط التي يجب على المتقدمين للحصول على الدعم من خلال المنصة أن يتم استيفائهم بها حتى يكونوا مؤهلين للحصول على الدعم من خلال المنصة.

شروط الحصول على تمويل ودعم سلفة

وضعت المنصة بعض الشروط المحددة والتي يجب توافرها في المواطن السعودي للحصول على تمويل سلفة وتلك الشروط هي:

يكون المتقدم للحصول على الدعم من مواطني المملكة العربية السعودية.

أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عامًا ولكن لا يزيد عن 60 عامًا وقت تقديم الطلب.

لا يزيد الحد الأدنى لدخله الشهري عن 5000 ريال سعودي.

أن يكون متلقي الدعم موظفًا في القطاع الحكومي تم دفع أجرة لمدة 3 أشهر على الأقل في منصبه الحالي.

يجب تعيين الموظفين في القطاع الخاص في وظيفة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

خطوات الحصول على تمويل المواطن

يتقدم المواطن السعودي بالقيام بعدة خطوات من خلال منصة سلفة للحصول على دعم مالي بقيمة 1000 ريال سعودي لسداد الديون وسد احتياجات البيئة الاجتماعية وتلك الخطوات: