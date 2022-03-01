المراكز العربية تداول وسعر السهم الواحد في السوق

المراكز العربية تداول، قامت شركة المراكز العربية تداول بالاستثمار في كافة المجالات التي تهدف إليها المجمعات التجارية الكبيرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنه تم ضم أسهم الشركة داخل السوق المالية السعودية وذلك من سنة 2019 م وقد تم تطويرها بعد ذلك لتبقى أكبر وأكثر توسعًا من ذي قبل.

المراكز العربية تداول

قامت شركة المراكز العربية تداول السعودية على تشغيل العديد من المجمعات التجارية الكبرى، والتي قد تحتوي على 4000 متجر وأكثر والتي قد تستهدف عدد من العملاء قد يصل لأكثر من 109 مليون زائر في السنة، ومن أهم تلك المراكز ما يلي:

سلام مول في مدينة الرياض.

مول العرب في مدينة جدة.

جدة بارك في مدينة جدة.

جوري مول في الطائف.

هيفاء مول في مدينة جدة.

عزيز مول في مدينة جدة.

الياسمين مول في مدينة جدة.

تالا مول في مدينة جدة.

ذا فيو في مدينة الرياض.

يوووك في مدينة الرياض.

النخيل مول في مدينة الدمام.

الأحساء مول في الهفوف.

النخيل بلازا في القصيم.

مول الظهران في مدينة الدمام.

النور مول في المدينة المنورة.

جوري مول في الطائف.

مكة مول في مكة المكرمة.

الجبيل مول في مدينة الجبيل.

الحمراء مول في مدينة الرياض.

السلام مول في مدينة جدة.

مول الظهران في مدينة الدمام.

النخيل مول في مدينة الدمام.

سعر اسهم المراكز العربية تداول

تم الإعلان عن فتح باب سعر اسهم المراكز العربية تداول داخل سوق الأسهم السعودي، وذلك في يوم الأربعاء الموافق يوم الثالث والعشرين من شهر فبراير سنة 2022 م وقد تم إعلان أنه بسعر 24.40 ريال سعودي، ولكن تم إغلاق سهر السهم في يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرون من فبراير 2022 على أن سعر السهم ب 23.00 ريال سعودي.

وهذا يعني أن السهم قد أرتفع في يوم واحد حوالي 1.40 ريال سعودي، كما أنه قد حدث ارتفاع وانخفاض في الأسهم الخاصة بشركات المراكز العربية خلال يوم واحد، وقد أرتفع سعر تداول السهم إلى نحو 24.86 ريال سعودي كحد أقصى، بينما الحد الأدنى وقل لنحو 23.36 ريال سعودي في اليوم الواحد.