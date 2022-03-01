نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد شهر رمضان في السعودية لعام 2022 – موعد أول ايام شهر رمضان المبارك 1443 هجري في المقال التالي
موعد شهر رمضان في السعودية لعام 2022 يكثر البحث في هذه الفترة على مواقع الإنترنت عن موعد أول أيام شهر رمضان في السعودية لعام 1443هـ – 2022م، حيث بدأ العد التنازلي لحلول أفضل شهر وأعظم أيام السنة وهي شهر رمضان المبارك، فهذا الشهر ننتظره جميعًا من السنة إلى السنة، فهو فرصة عظيمة لكل المسلمين للتقرب والتضرّع إلى الله -عز وجل- حيث أن كل شيء يكون في صالحنا حتى نتقرب إلى الله ونعمل الخير، فالصوم ليس عن الطعام والشراب فقط بل عن كل الذنوب والمعاصي.
موعد أول أيام شهر رمضان في السعودية 1443هـ – 2022م
وفقًا لما أعلن عنه خبراء الفلك في المملكة العربية السعودية عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك حيث:-
- من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان في المملكة العربية السعودية هو يوم السبت الموافق الثاني من أبريل لعام 2022م.
- يظل هذا الميعاد قائم التوقع حتى يتم استطلاع الهلال بشكل رسمي ومن المتوقع أيضًا أن شهر رمضان لهذا العام يأتي كاملًا أي ثلاثين يومًا وينتهي في الواحد من مايو 2022م.
ما هو فضل شهر رمضان المبارك؟
لشهر رمضان فضل عظيم وكبير جدًا لنا ويتمثل فضل شهر رمضان فيما يلي:-
- شهر رمضان هو شهر قراءة القرآن والصيام وقيام الليل.
- هو شهر العتق من النار والرحمة والغفران.
- التصدق فيه بعشر أمثال الصدقة في غير رمضان.
- تفتح فيه أبواب الجنة وتُغلق فيه أبواب النار.
- يتم سلسلة الشياطين لعلها تكون فرصة عظيمة في التغلب على شياطين النفس التي هي أصعب من شياطين الجن.
- أحد أركان الإسلام الخمسة هو الصيام والتي هي فرض عظيم لا يجب أبدًا أن نستهين به فالإفطار في رمضان لا يمكن تعويضه أبدًا.
- شهر خير وبركة حيث أن نفوسنا تكون هادئة وراضية تمامًا ونحب الخير ونجتمع جميعًا للذكر والعبادة.
- فرصة لكل عاصٍ يرغب في التوبة والرجوع والتضرّع إلى الله عز وجل.
- فرصة عظيمة لتهذيب النفس على الخلق الحميدة والنفس الراضية وترك العادات الخاطئة.
- الصوم عن كل ملذات الحياة وليس فقط عن الأكل والشراب يعلمنا معنى التهذيب.
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