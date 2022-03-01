بنك الجزيرة التمويل السكني المدعوم من البنك وأنواع البرنامج وطريقة الحصول عليه

بنك الجزيرة التمويل السكني المدعوم من البنك وأهم الشروط المطلوبة. حيث من المعروف أن بنك الجزيرة يعتبر من أهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما يتميز بتقديمه للقروض المختلفة وأنواع التمويل العديد، كما يقوم أيضا بتقديم أشكال عديدة لبرامج الدعم المتميزة. ومن بينها أنواع برامج الدعم هذه برنامج التمويل السكني المدعوم من قبل بنك الجزيرة، ولهذا سوف نقوم اليوم بتقديم طريقة التقديم للحصول على الدعم، وأهم الشروط المطلوبة بيتم الموافقة على الطلب.

بنك الجزيرة التمويل السكني المدعوم أولا الطريقة

لكن من يريد الحصول على برنامج الدعم من قبل بنك الجزيرة فيجب عليه أن يقوم بإجراء بعض الخطوات البسيطة، وأهم هذه الخطوات هي كما يلي :

أولا يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الجزيرة.

ثم بعد ذلك يقوم بتقديم طلب خاص للحصول على التمويل السكني.

وبعد ذلك يقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة الموجودة داخل نموذج التمويل.

وبعد هذا سوف يقوم أحد موظفي البنك بمعاودة الاتصال بك ليقوم بمساعدتك في الحصول على طلب التقديم.

كما تتمكن أيضا من الاتصال بممثلي خدمة عملاء البنك عن طريق رقم الهاتف الخاص بالبنك 8002449999.

وبعد ذلك يقوم أحد ممثلي خدمة عملاء بنك الجزيرة بالرد عليك وإجابتك على جميع تساؤلاتك بخصوص الطلب. وكذلك مساعدتك في التمكن من تقديم الطلب الخاص بك.

كما تستطيع تقديم الطلب عن طريق القيام بالذهاب إلى أحد فروع بنك الجزيرة الموجودة داخل المملكة. والموظف الموجود داخل البنك سوف يقدم لك المساعدة في تقديم طلب الدعم.

أنواع برنامج الدعم بنك الجزيرة

برنامج القسط المرن : ويتميز هذا البرنامج بإمكانية حصول العميل على أكبر مبلغ ممكن يمكنه من شراء المنزل الذي يريد مع القدرة على تغيير القسط. كما يتمكن العميل من الحصول على تمويل شخصي يمكنه من سداد الدفعة الأولى. وكذلك برنامج وحدة تحت الإنشاء: يتم تقديم هذا البرنامج للأفراد مستحقي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. ويتميز هذا البرنامج بتقديمه للعميل ضمان من مخاطر التنفيذ أو التأخير وحمايته أيضا من التكاليف المرتفعة في البناء، كما يتميز بتخفيضه للمقدم الذي يجب دفعه إلي النصف. ويمكن العميل أيضا من تقسيط المبلغ المقدم على مدار عام. كما يمكنك التعرف أيضا على تمويل شخصي لا يحتاج لتحويل راتب بنك الجزيرة كما يوجد برنامج شراء الوحدات الجاهزة : يقوم هذا القرض بمساعدة من يريد شراء عقار جاهز. فيتم تخفيض المقدم الذي يتم دفعه حتى يصل إلي نسبة 5٪ من إجمالي ثمن المسكن. كما يتميز بتخفيض يصل إلي 50٪، ويقدم البرنامج هذا أكبر نسبة تخفيض تصل إلي 40 ألف ريال سعودي، حيث أن لا يتعدي قيمة المسكن عن 800 ألف ريال سعودي.

حاسبة التمويل السكني من بنك الجزيرة

حيث إنه كما قمنا في الأعلى عرض تفاصيل التمويل العقاري المدعوم من قبل بنك الجزيرة وأنواعه وكذلك طريقة الحصول عليه. فيمكننا الآن عرض طريقة حاسبة التمويل السكني أيضاً. حيث يوجد الكثير من عملاء مصرف الجزيرة لديهم الرغبة في معرفة كيفية القيام بحساب التمويل السكني والذي يمكننا عرضه كما يلي:

وسائل التواصل مع بنك الحزيرة

حرصاً من بنك الجزيرة على توفير الوقت والجهد لعملائه فيقدم لهم المصرف وسائل وطرق للتواصل مع بدون الحاجة للذهاب إلى فرع البنك. ويمكننا عرض طرق التواصل كما يلي: