نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون الحضانة الجديد في المملكة وأهم شروط الأم الحاضنة وحالات سقوط الحضانة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قانون الحضانة الجديد في المملكة العربية السعودية وأهم الشروط الواجبة في الأم الحاضنة يعتبر من أهم القوانين التي تم تعديلها في السعودية،حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تطوير، وتعديل النظام السعودي، كذلك وزارة العدل السعودية وهو الأمر الذي أسعد الكثير من المجتمع السعودي، واستفاد منه الكثير من أفراد المجتمع السعودي.

ضوابط قانون الحضانة الجديد

حضانة الأطفال بعد الطلاق

الشروط الواجب توافرها في الأم الحاضنة

قانون الحضانة الجديد في المملكة

وضع القانون العديد من النقاط التي تساعد في توضيح الحالات التي تستحق فيها الأم الحصول على حضانة الأبناء. والحالات التي لا تستحق فيها الأم الحضانة، وتكون حضانة الأبناء من حق الأب.في حالة حدوث الطلاق تعود حضانة الأطفال بشكل مباشر إلى الأم، وتعتبر هذه أهم نقطة من التعديلات التي حدثت في القانون السعودي الجديد، حيث إنه كان من الضروري سابقا رفع الأم دعوى للحصول علي حضانة الأطفال، مما يستدعي الكثير من الوقت، وتم العمل علي تعديل هذه النقطة تحديدا مراعاة لحقوق الأم في تربية ورعاية أطفالها، وأيضا حرصا من النظام السعودي علي مصلحة الأطفال شروط الضمان الاجتماعي للبنات 1442

الشروط الواجب توافرها في الأم الحاضنة

لقد تم حدوث التعديلات علي قانون الحضانة بعد حدوث العديد من المفاوضات والطلبات التي قدمتها الكثير من الأمهات. وذلك نتيجة الصعوبات والوقت التي يمرون بها حتي يتم أخذ حضانة الطفل.

أهم الشروط التي واجب توافرها في الأم لأخذ حضانة الطفل تبعا لقانون الحضانة الجديد:

أن تكون الأم مسلمة متدينة.

وكذلك أن تكون الأم عاقلة بالغة لا تشتكي من أي مرض نفسي.

أن يكون في مقدرة الأم توفير الرعاية والحماية للطفل وجميع احتياجاته خلال فترة نموه.

توفير الأمن والرعاية للطفل والسكن المناسب والأكل والرعاية الصحية.

حالات تسقط حق الحضانة في السعودية

فتبعا للقانون الدولي السعودي بالمملكة العربية السعودية تم تحديد بعض الحالات التي يجب فيها إسقاط حق الحضانة سواء للأب أو الأم. ويمكن تحديد هذه الحالات كما يلي :

في حالة أن يكون الحاضن يعاني من أي مرض نفسي.

وكذلك في حالة أن يكون الحاضن غير قادر على رعاية الأبناء لأي سبب من الأسباب.

كما إنه في حالة أن يكون للحاضن سبقة بارتكاب جريمة تقديم طلب إثبات خلع والأوراق المطلوبة.

قانون الحضانة الجديد وشروط عامة للحضانة في الرجال والنساء

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في الحاضنة سواء كان الحاضن هو الأب أو الأم. كما ويمكننا عرض الشروط العامة التي يجب توافرها في الحاضن كما يلي:

يجب أن يكون مسلم كما يجب أن يكون بالغ قادر على خدمة نفسه وطفله أن يوفر للطفل مكان آمن وبعيد عن الأمراض ألا يكون عاجز أو مريض وكذلك يجب أن يكون راشد ويتصف بالأمانة.

حضانة البنت في حالة الطلاق

كما قام قانون الحضانة الجديد في المملكة العربية السعودية بتنظيم أيضاً حضانة البنت في حالة حدوث الطلاق. حيث إنه عند الطلاق تصبح حضانة البنت مع أمها ولكن يجب توافر بالأم جميع الشروط المطلوبة للحضانة.كما إنه في حالة زواج الأم مرة أخرى عندها يقع حق حضانة الأم لبنتها.