خطوات استخراج جواز السفر السعودي الجديد الكترونيا 1443-2022 عبر ابشر

خطوات استخراج جواز السفر السعودي الجديد الكترونيا 1443-2022 يمكنك الآن التعرف على طريقة استخراج جواز السفر السعودي لعام 1443هـ – 2022م، حيث قامت مديرية الجوازات في المملكة العربية السعودية عبر الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن طرق استخراج الجواز وكيفية الاستعلام من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية لكل المواطنين السعوديين وأي مواطن أجنبي مقيم على أراضي المملكة وسنوضح لكم كل ما يخص استخراج الجواز بالتفصيل في سطور مقالنا اليوم.

طريقة استخراج جواز السفر السعودي 2022م – 1443هـ بالخطوات

عبر اتباع الخطوات التالية يمكنكم استخراج جواز السفر السعودي وهي:-

قم بالتسجيل السريع للدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية من خلال https://www.absher.sa/portal/landing.html .

. قم بتسجيل الدخول إذا كان لك حساب على المنصة بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك أثناء تسجيلك أول مرة.

إذا لم يكن لديك حساب مسبق على المنصة قم بعمل حساب جديد بالخطوات التي ستظهر أمامك وملء كل البيانات.

بعد ذلك يتم تحديد ميعاد لك مع مديرية الجوازات السعودية وذلك وفقًا للمنطقة السكنية التي يعيش فيه المواطن المتقدم للحصول على جواز السفر.

بعد أن تقوم المديرية بحجز موعد لك قم بالذهاب المباشر على أقرب فرع لمكتب الجوازات السعودية وقم بتقديم جواز السفر الذي حصلت عليه حتى تتم مراجعته.

أرفق ثلاث صور شخصية وصورة الهوية الوطنية الشخصية عبر منصة أبشر الرقمية.

سجّل كل البيانات الخاصة بك بشكل صحيح حتى لا يحدث أي خطأ بعد ذلك عند استخراج الجواز.

انتظر حتى يتم إصدار جواز سفر سعودي إلكتروني لك ومن خلال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك سيتم حصولك عليه.

شروط استخراج جواز السفر السعودي 1443هـ

يمكنك الحصول على الجواز السعودي للسفر عبر اتباع بعض الشروط التالية:-