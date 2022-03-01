خطوات استخراج جواز السفر السعودي الإلكتروني

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن بداية تطبيق المرحلة الثانية لاستخراج جواز السفر السعودي الإلكتروني، ويستطيع المواطن الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق مراجعة إدارة الجوازات في المنطقة التابع لها، ويتم إيصال الجوازات عبر البريد السعودي سبل خلال فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام عمل.

جواز السفر السعودي الإلكتروني

أجابت هيئة الجوازات السعودية عن مجموعة من الأسئلة المتداولة بين المواطنين عن خدمة إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني.

فبخصوص التساؤل عن وجود ضرورة لحجز موعد للجوازات أم لا أجابت الهيئة بأنه يجب حجز موعد للجوازات عن طريق أبشر من أجل مراجعة الجوازات في المنطقة وذلك في المرحلتين الأولى والثانية التي بدأت بالفعل.

وتم التأكيد على أن رسوم إصدار جواز السفر ما زالت كما هي 300 ريال لإصدار 5 سنوات و600 ريال لإصدار 10 سنوات.

وعن مزايا جواز السفر الإلكتروني فقد صمم وفقًا لأعلى مواصفات على المستوى الأمني.

بداخل جواز السفر شريحة إلكترونية تحتوي على بيانات حامله بطريقة مشفرة.

كما أنه يدعم خاصية التحقق الرقمي التي تتطلبها بعض البوابات الذكية في مختلف المنافذ على مستوى العالم.

وأوضحت الهيئة إمكانية استبدال جواز السفر الإلكتروني بالجواز السابق حتى وإن ما زال ساريًا ولكن ليس قبل مرور 6 شهور على إصداره.

وأن إصدار الجواز السابق ما زال مستمرًا إلى حين الانتهاء من كافة مراحل التدشين.

خطوات إصدار الجواز