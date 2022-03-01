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عمر شويل - جدة خطوات استخراج جواز السفر السعودي الإلكتروني - ثقفني
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن بداية تطبيق المرحلة الثانية لاستخراج جواز السفر السعودي الإلكتروني، ويستطيع المواطن الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق مراجعة إدارة الجوازات في المنطقة التابع لها، ويتم إيصال الجوازات عبر البريد السعودي سبل خلال فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام عمل.
جواز السفر السعودي الإلكتروني
- أجابت هيئة الجوازات السعودية عن مجموعة من الأسئلة المتداولة بين المواطنين عن خدمة إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني.
- فبخصوص التساؤل عن وجود ضرورة لحجز موعد للجوازات أم لا أجابت الهيئة بأنه يجب حجز موعد للجوازات عن طريق أبشر من أجل مراجعة الجوازات في المنطقة وذلك في المرحلتين الأولى والثانية التي بدأت بالفعل.
- وتم التأكيد على أن رسوم إصدار جواز السفر ما زالت كما هي 300 ريال لإصدار 5 سنوات و600 ريال لإصدار 10 سنوات.
- وعن مزايا جواز السفر الإلكتروني فقد صمم وفقًا لأعلى مواصفات على المستوى الأمني.
- بداخل جواز السفر شريحة إلكترونية تحتوي على بيانات حامله بطريقة مشفرة.
- كما أنه يدعم خاصية التحقق الرقمي التي تتطلبها بعض البوابات الذكية في مختلف المنافذ على مستوى العالم.
- وأوضحت الهيئة إمكانية استبدال جواز السفر الإلكتروني بالجواز السابق حتى وإن ما زال ساريًا ولكن ليس قبل مرور 6 شهور على إصداره.
- وأن إصدار الجواز السابق ما زال مستمرًا إلى حين الانتهاء من كافة مراحل التدشين.
خطوات إصدار الجواز
- في البداية يجب دفع أو تسديد الرسوم المطلوبة لإصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني وذلك من خلال قنوات بنكية محددة.
- بعد ذلك يقوم المواطن بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي للبريد السعودي سبل.
- يقوم بتسجيل بياناته حتى يتمكن من الدخول إلى حسابه.
- بعد الدخول للحساب يقوم باختيار المطلوب وفقًا للخطوات التالية فمن خلال اختيار توصيل الخدمات الحكومية يقوم باختيار توصيل الجواز الإلكتروني ثم طلب جديد.
- يقوم بعدها المواطن باختيار المكان المراد توصيل الوثيقة له.
- بعد ذلك يحدد الشخص الذي سيتم إرسال جواز السفر الإلكتروني له.
- وأخيرًا تأتي خطوة يقوم فيها بإتمام الدفع.
- في النهاية يقوم بعمل طباعة لنموذج رقم الشحنة أو من الممكن أخذ لقطة للشاشة النهائية وذلك لإطلاع موظف الجوازات عليها.
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