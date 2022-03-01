طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 2022 من أبرز ما يبحث عنه المواطنين فهي أحد الحملات الخاصة المتعلقة بالحج والتي تقدم خدمات للحجاج خلال موسم الحج من خدمات الانتقالات والإعاشة والسكن بالمشاعر المقدسة خلال فترة الحج وهي عبارة عن حملات خيرية تهدف لتسهيل فريضة الحج للمواطنين والمقيمين بالمملكة من غير القادرين وسوف نتعرف على تفاصيل الحملة بالسطور المُقبلة.

حملة الراجحي للحج 2022

هي أحد الحملات الخيرية التي تقدمها مؤسسة الراجحي وتهدف إلى تقديم الخدمات الخاصة بالحج للمسلمين من غير القادرين على أداء الفريضة بسبب التكاليف . وتقدم الحملة الخدمات بأعلى مستوى بشكل مؤسسي لراحة حجاج بيت الله الحرام وضمان أمنهم وسلامتهم.

شروط حملة الراجحي للحج

يُشترك ألا يكون الشخص قد سبق وأدى فريضة الحج من قبل حتى لو تقدم لأداء الفريضة محرمًا.

يجب ألا يكون الشخص المتقدم غير قادر على تحمل نفقات الحج.

يُشترط القدرة البدنية على أداء الفريضة لتحمل المشقة.

يجب أن يكون الشخص حسن السير والسلوك.

ألا يكون العمر أقل من 25 عام.

إن كان الشخص متقدم للحملة بوصفه محرمًا فيجب ألا يقل عمره عن 18 عام.

تعبئة النموذج المطلوب وتقديم صورة من كارت العائلة

ملاحظة : السفر إلى المشاعر المقدسة يتم من خلال حافلات الحملة فقط، ولا توجد وسائل أخرى للسفر.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للمقيمين

لابد أن أن تكون صلاحية الإقامة سارية وقت تقديم طلب الحج.

يجب أن يكون المقيم متواجد على الأراضي السعودية لمدة سنة كاملة على الأقل.

يُشترط ألا يكون المقيم قد تم اتهامه من قبل في إحدى القضايا المخلة بالشرف والأمانة.

يجب أن يكون المقيم معروفًا بحسن السيرة والسلوك.

يكون الراتب 3000 ريال فأكثر.

طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443