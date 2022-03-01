نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis طريقة ورابط تقديم منصة الدعم وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis بعد إجراء بعض التطويرات على شروطه ومعايير استحقاقه ونقله إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر للعام الماضي، حيث أصبح بإمكان كافة المواطنين والمواطنات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور الآن، ليتم بعد ذلك دراسة الاستحقاق والأهلية لهم، ولكن قبل البدء في تسجيل ضمان اجتماعي جديد يجب التحقق من توافر شروط الاستحقاق الجديدة التي تختلف بشكل جوهري عن الشروط الخاصة بالبرنامج السابق، فلم يعد نظام الضمان الاجتماعي ينظر للأفراد على أساس حالتهم الاجتماعية أو السن أو غيره، ولكن ينظر فقط للحالة المادية للفرد المستقل والأسرة، وهذا ما سيتم توضيحه من خلال المقال، إلى جانب توفير شروط الاستحقاق ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، بالإضافة إلى شرح طريقة التقديم في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis

أطلقت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بناءً على المرسوم الملكي الكريم لتحقيق الاستقرار المالي والحماية الاجتماعية لأبناء المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البرنامج دعماً نقدياً للأفراد الأكثر احتياجاً للمال من أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة لتغطية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية من أجل تحسين الحالة المعيشية لهم في ظل الظروف الراهنة.

وذلك من قبيل إقرار المملكة بأن لكل فرد حق الحصول على مستوى من المعيشة يكفي للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولتابعيه، وهذا بالضرورة يشتمل على المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية، إلى جانب الحصول على الخدمات الاجتماعية المناسبة، كما له الحق أيضاً في تأمين معيشته عند البطالة والعجز والمرض والشيخوخة والترمل وغيره من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن الإرادة.

حيث تم وضع برنامج الضمان الاجتماعي المطور بتشريعات لتحقيق الحماية الاجتماعية للأفراد المستحقين، ولم يتوقف الأمر عند صرف إعانات مالية للمستحقين وفقط، ولكن يتم توفير خدمات التأهيل والتدريب لتحسين مهارات المستحقين للحصول على وظيفة مناسبة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف، ويتم تصنيف المستحقين بعد القبول على أساس القدرة على العمل من عدمه إلى ثلاث فئات وهم:

مستحق غير قابل للتأهيل. قابل للتأهيل. قادر على العمل.

وقد تم دراسة الاستحقاق لكافة المتقدمين الجدد للوقوف على مدى أهلية الضمان المطور خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وقد نزلت أول دفعة الدفعة الأولى من الضمان الاجتماعي في الشهر التالي لصدور قرار القبول “يناير 2022″، وتسعى الوزارة في الوقت الحالي لتوحيد موعد نزول الضمان الاجتماعي لكافة المستفيدين من المعاش، علماً بأنه لم يتم تحديد موعداً ثابتاً لإيداع المستحقات حتى الآن.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم توفير بوابة خاصة لاستقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis وهي منصة الدعم أو موقع الضمان الاجتماعي المطور الإلكتروني للتقديم عن طريق النت دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي بالمملكة، حيث يتم إنشاء حساب جديد ثم تعبئة الملف الموحد للمتقدم بصورة كاملة ببيانات صحيحة ودقيقة، ومن ثم الانتظار حتى الانتهاء من دراسة الطلب الخاص به.

وأوضحت الموارد البشرية أنه يتم إشعار المتقدم بنتيجة القبول والاستحقاق أو الرفض مع ذكر السبب بعد مرور عشرون يوماً من تاريخ التقديم على الضمان الاجتماعي المطور بنجاح، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية على الجوال تحتوي على نتائج الأهلية والاستحقاق سواء بالقبول أو الرفض، كما يمكن استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني عن طريق الطلبات.

وفي حال كان الطلب “لم تتم دراسة الأهلية مسبقاً” فهذا يعني أن اللجنة المختصة بدراسة طلبك لم تقم بدراسته حتى الآن، فهي لا تعني رفض الطلب، وهنا يتوجب عليك الانتظار حتى تنتهي اللجنة من عملها، ويجب أن تكون حالة الحساب المصرفي تم التحقق بنجاح، حيث نصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي المطور على ضرورة وجود حساب بنكي للمتقدم وأن يكون مطابقاً لاسمه، ومن يرغب في الحصول على رابط الضمان الاجتماعي تسجيل دخول الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور (http://sbis.hrsd.gov.sa/).



نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم البدء في إصدار نتائج الأهلية والاستحقاق بشكل تدريجي للمتقدمين بشكل تدريجي اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ التاسع من شهر جمادي الأخرة 1443هـ الموافق لتاريخ الثاني عشر من شهر يناير 2022م، حيث تغيرت حالة الطلب عبر موقع الضمان الاجتماعي المطور من تحت التدقيق إلى (مؤهل – غير مؤهل) لبعض المتقدمين، وفي انتظار تغيير الحالة لباقي المتقدمين من أصحاب الطلبات المكتملة.

كما تغيرت حالة الحساب البنكي إلى تم التحقق بنجاح أو عدم التحقق، ويجب العلم أن سبب عدم التحقق قد يرجع إلى خطأ في الرقم المصرفي أو أنه ليس باسم المتقدم، وقد أرفقت الوزارة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور بالحساب الخاص بالمتقدم، حيث لا يتم تحقق الأهلية للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي بناءً على عدد من الأسباب حسب البيانات الواردة من المصدر أو الجهة الحكومية وهي كالتالي:

عدد المركبات التي يمتلكها المتقدم.

حالة السجن.

التواجد خارج المملكة ما يزيد عن 12 شهر.

توفر عدد العمالة المهنية 1 أو أكثر.

عدد العمالة المنزلية أكثر من 2.

تجاوز الدخل الشهري لأفراد الأسرة الحد المانع للضمان الاجتماعي.

وفي حال صدور قرار عدم التأهل في الضمان الاجتماعي المطور بعد الانتهاء من دراسة الطلب من جانب اللجنة المختصة، فيتاح التقديم مرة أخرى من خلال النقر على أيقونة “إعادة التقديم”، فعندما تكون الأهلية “غير مؤهل”، فيجب العلم أنه لن تتم إعادة تقييم الطلب المقدم من جانبك للتحقق من مطابقته للضوابط الخاصة بالأهلية مستقبلاً، ولكن يتاح التقديم على الضمان الاجتماعي المطور مرة أخرى بعد تفادي وتصحيح أسباب الرفض.

كيف تسجيل ضمان الاجتماعي الجديد؟

يتاح التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis من خلال إنشاء مستخدم جديد في البوابة، فبعد اتباع الرابط الرسمي المرفق يتم النقر على تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية للبرنامج، وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة في كل خانة، والموافقة على الشروط والأحكام، ثم النقر على “تسجيل”.

قم بتعبئة الرمز المرسل على جوالك لتفعيله على النظام، وستظهر أمامك رسالة مفادها أنه قد تم تسجيل مستخدم جديد بنجاح، وهذا لا يعني أنه قد تم تقديم في الضمان الاجتماعي المطور وإنما تم إنشاء حساب فقط يمكن من خلاله التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، قم بتعبئة الهوية وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

وهنا يتاح أيضاً تسجيل دخول الضمان الاجتماعي من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بالنقر على تسجيل الدخول عن طريق نفاذ، ثم تعبئة بيانات أبشر للمستفيد، وستصلك رسالة نصية تتضمن رمز التحقق أو كلمة المرور المؤقتة، قم بتعبئتها وسيتم التحويل لواجهة البرنامج الرئيسية لتبدأ في تعبئة الملف الموحد، علماً بأن المعلومات الشخصية تتضمن بيانات ثابتة ومسترجعة وجديدة.

فالبيانات الشخصية والأساسية لا يمكن التعديل عليها مثل الهوية وتاريخ الميلاد، والمسترجعة هي التي تم عرضها من قبل الجهات المختصة ويتاح تعديلها وفق الحالة الحالية، والجديدة هي المطلوب إكمالها وتعبئتها بشكل دقيق، لذلك يجب تحري الدقة عند تعبئة ملف المتقدم والتحقق من إدخال القيمة الصحيحة لأن دراسة تتم بناءً على البيانات المسجلة في الملف.

وسيعرض النظام ثلاث أسئلة يجب الإجابة عليهم بنعم أو لا، ثم تأتي خطوة إدخال رقم الحساب البنكي للمتقدم الذي يجب كتابته صحيحاً لأن الجهة المختصة تقوم بالتحقق من صحته وأنه مطابق لاسم المتقدم، حيث تنص اللائحة التنفيذية للنظام على ضرورة وجود حساب بنكي مطابق لاسم المتقدم حتى يتم صدور قرار القبول له، ويمكن الإطلاع على كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis من خلال الفيديو التالي:

ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد للتواصل مع خدمة العملاء لتقديم استفسار أو شكوى يمكنه ذلك الآن، كما يمكنكم معرفة شروط الضمان للموظف 1443، والتعرف على موعد إصدار نتائج الأهلية والاستحقاق للوقوف على نتيجة أهلية الضمان سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر سبب الرفض، كما يمكنكم الإطلاع على طريقة حساب الضمان الاجتماعي بالآلية المطورة الآن.

ما هي شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم إيضاح شروط الاستحقاق ومعاييره الجديدة التي تختلف اختلافاً كلياً عن الشروط السابقة بالبرنامج القديم من جانب الوزارة، وذلك بعد تأكيدها على تطوير النظام ليشمل فئات أكثر من النظام القديم، حيث أصبح هناك العديد من الفئات يمكنهم التأهل في البرنامج حالياً ولم يكونوا موجودين في السابق، ويمكن إجمال شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالتالي:

أن يكون المتقدم مقيماً بشكل دائم في المملكة على مدار العام السابق على تاريخ التسجيل.

تخصيص معاش الضمان الاجتماعي للمواطن السعودي، وقد تم استثناء ثلاث فئات وهم (زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

أن يقل الدخل الشهري لجميع الأفراد على مدار العام السابق على تاريخ التقديم عن الحد المانع للضمان أو الحد الأدنى المحتسب للمعاش (1100 ريال لعائل الأسرة + 550 ريال لكل تابع).

الالتزام باستيفاء المتطلبات التي تتعلق بالصحة كالحصول على تطعيم كورونا وتطعيمات الأطفال الأساسية، وتعليم الأبناء، بالإضافة إلى الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين على العمل من أفراد الأسرة.

يجب ألا يكون مقيماً في إحدى الدور أو مراكز الإيواء التي تقوم الدولة برعايتها.

عدم امتلاك أصولاً ذات قيمة عالية “الثروة والممتلكات”، وألا يمتلك أكثر من سيارة، حيث يتأثر الاستحقاق عند احتسابه بهذه بالأصول والممتلكات التي باسم المتقدم.

ويرجى العلم أنه في حال تعدد الأسر للعائل، فسوف يحتسب المعاش لكل أسرة بشكل مستقل عن الأخرى، ويجب على عائل الأسرة عند التقديم في ضمان الاجتماعي الجديد أن يقوم بتسكين كل تابع في المنزل الذي ينتمي إليه من خلال النقر على تكوين المنازل، ولا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش الضماني أن يكون أحد أبنائها (من عمر 18 حتى 25 عام) مقيماً خارج المسكن أو المدينة التي تقيم فيها الأسرة لغرض الدراسة.

هل الزوجة تسجل في الضمان الاجتماعي المطور؟

يتاح التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis لكافة المواطنين، وسيتم قبول من ينطبق عليه شروط الاستحقاق للحصول على المعاش المقدم من الضمان الاجتماعي، وفي حال كان لدى عائل الأسرة أو ولي الأمر إيقاف خدمات، فيمكن التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال اختيار أحد أفراد الأسرة أن يكون العائل سواء كان رجلاً أو امرأة.

حيث يتاح تسجيل الطلب باسم الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات بشرط تجاوز الثمانية عشر عام، وهنا يضاف الأب ضمن التابعين، ويجب على الوالد أن يقوم بالموافقة على الارتباط كتابع والموافقة على الطلب عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية، وبذلك يتم نزول الضمان الاجتماعي في حساب المتقدم بالطلب سواء الزوجة أو أحد الأبناء حال صدور القرار النهائي بالقبول والاستحقاق.

وقد اشترطت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي المطور أن يكون لدى جميع المستحقين حساب بنكي من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، فعند عدم توافر حساب بنكي مطابق لاسم المتقدم، فلن يتم التأهل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ويجب عند تعبئة الآيبان أن يكون الرقم صحيحاً ومطابقاً لاسم المتقدم بالطلب.

لمن الضمان الاجتماعي المطور 1443؟

يعد نظام الضمان الاجتماعي الجديد انطلاقة جديدة بمعايير استحقاق مطورة تسهم في تمكين المستحقين وتأهيلهم لتوفير الدعم الملائم لهم عن طريق وضع آليات من شأنها ضمان وصول المعاش للفئات الأشد حاجة، وقد أكدت الوزارة على عدم توقف المعاش حتى يتم الانتهاء من التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالنسبة للمستفيدين الحاليين، حيث يتاح لهم التسجيل على مدار ستة أشهر بدأت من تاريخ نفاذ البرنامج.

وقد أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستهدفة من برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، فبشكل عام يستهدف النظام جميع الأفراد والأسر الأشد حاجة من أجل تزويدهم بالدعم المالي لتمكينهم من تحسين الحالة المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي لهم، وقد تم تخصيص هذا البرنامج فقط للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية.

ولم يقتصر اشتمال نظام الضمان الاجتماعي المطور فقط على المواطنين، ولكن تعدى ذلك ليشمل كلاً من زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، وأبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي، وحاملي بطاقة التنقل، حيث يمكن لهذه الفئات التقديم بشكل مباشر في برنامج الضمان المطور، وسيتم دراسة استحقاقهم للتعرف على مدى أهليتهم بعد إنهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis المطور 1443.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

الجدير بالذكر أن هناك شرطاً قد تم استحداثه بالنظام المطور من شأنه التأثير على استحقاق البعض، ففي حال توافر هذا القيد فيتم الحصول على مبلغ الدعم المخصص للتابعين وليس لعائل الأسرة، وهذا يتم تطبيقه على المواطنة المطلقة أو الأرملة وكذلك العزباء، حيث ينظر البرنامج للأفراد بالمسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، وهنا يتم النظر للمطلقة أو الأرملة على أنها تابع لولي الأمر.

ولكن أعطاها النظام حق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل في حال كان لديها ابن أو أكثر، حيث يمكنها التقديم على البرنامج كفرد مستقل حتى إن كانت تسكن مع أسرتها أو غيرهم، وكذلك في حال أثبتت استقلالية السكن، كما يجب العلم أن الوزارة أعطت للمستفيدين الحاليين مهلة 6 أشهر للتسجيل في البرنامج الجديد، أما عن المتقدمين الجددُ، فيمكنهم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis في أي وقت، حيث لا نهاية للتقديم على البرنامج.