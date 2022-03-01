نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العدل استعلام برقم الهوية 1443 عن تفاصيل قضية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية يومياً عن وزارة العدل استعلام برقم الهوية على محرك البحث “جوجل”، وكانت قد وفرت وزارة العدل السعودية العديد من خدماتها بشكل إلكتروني ومن أبرز هذه الخدمات خدمة الإستعلام عن تفاصيل قضية برقم الهوية، وتأتي هذه الجهود في ظل حرص المملكة العربية السعودية على تطوير التحول الرقمي والإعتماد على الرقمنة والإنتهاء خطوة بخطوة من الخدمات الورقية في توفير وقت وجهد المواطن السعودي ضمن رؤية السعودية 2030م، ويُمكنك إجراء الإستعلام عن أي خدمة عبر موقع وزارة العدل الإلكتروني في غضون عدة دقائق، والآن نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن قضية عبر وزارة العدل كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن تفاصيل قضية برقم الهوية، فإلى نص المقال.

وزارة العدل استعلام برقم الهوية

أتاحت وزارة العدل السعودية على موقعها الرسمي عدة خدمات إلكترونية أبرزها خدمة الإستعلام عن تفاصيل قضية، ويُمكن للمواطن السعودي إجراء هذا الإستعلام في دقائق معدودة بدون الإضطرار إلى التوجه إلى المقر الرئيسي لوزارة لعدل وفروعه، ويُمكنك معرفة كافة التفاصيل عن القضية الخاصة بك من خلال خطوات معدودة فقط قم بإتباع الآتي:

أولاً عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً ابحث في الصفحة الرئيسية للموقع عن أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً قم بإختيار خدمة الإستعلام عن قضية برقم الهوية من الخدمات المطروحة.

رابعاً قم بتحديد نوع القضية.

خامساً قم الآن بكتاية رقم الهوية الوطنية الخاص بك والتاريخ الميلادي والهجري.

سادساً اكتب رمز التحقق المرئي واضغط عرض.

وأخيراً تظهر لك كافة المعلومات عن القضية المرادة.

رابط وزارة العدل

أطلقت وزارة العدل السعودية موقع إلكتروني خاصفقط بإجراء الإستعلام عن تفاصيل قضية بإستخدام رقم الهوية، ويُمكنك إجراء هذا من خلال اتباع الخطوات التي وضحناها أعلى المقال، فقط قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل وابحث عن خدمة الإستعلام عن قضية واتبع باقي الخطوات.

وأخيراً قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم والذي وضحنا لكم فيه كافة المعلومات عن خدمة الإستعلام عن قضية عبر وزارة العدل، ولأي استفسار اترك سؤالك بالأسفل بالتعليقات سونرد عليكم فوراً