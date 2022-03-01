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عمر شويل - جدة تطبيق حياك وزارة الصحة السعودية من النظم التي تقوم بها الوزارة السعودية في إطار جهودها لتطوير مجموعة متنوعة من الخدمات في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030. حيث أطلقت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية نظام “حياك” جديد لتحسين خدمة وانتظام الموظفين السعوديين. كما يتم تقديم نظام جديد لتسجيل دخول وخروج الموظفين باستخدام أجهزة الرعاية الصحية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS). ومن جانب آخر، يسمح نظام الوقت والحضور الجديد هذا لأي قائد أو مدير بتتبع جميع تحركات الموظفين في القسم في العمل.

تطبيق حياك وزارة الصحة السعودية

تقوم وزارة الصحة بالمملكة بالطلب من جميع الجهات التابعة لها استكمال كافة متطلبات نظام “حياك”، كما تطالب وزارة الصحة بتزويد إدارة الرقابة على الموظفين بكافة التنسيق لجميع مواقع المرافق الصحية, وقد طلبت ذلك من خلال برامج GPS، حيث يشمل (المستشفى – القسم – المركز الصحي) ويوفر رقم هاتف كل موظف ومكتب التسجيل ورقم العمل لكل قسم لتعديل جميع البيانات المطلوبة، وتم إرساله على وجه السرعة إلى وزارة الصحة.

الحضور والانصراف في وزارة الصحة

تطبيق حياك وزارة الصحة السعودية سيتم تطبيقه من خلال نظام التتبع والمغادرة GPS الجديد عبر تطبيق “My Manager” التابع لوزارة الصحة عبر أيقونة جديدة تضاف إلى تطبيق يسمى “حياك”, وكما أنه من بين هذه المميزات أيضًا تسجيل مغادرة الموظفين العاملين في الوحدة الصحية والمرتبطين بوزارة الصحة, ومن جانب آخر، يمكن أن تتاح لكل رئيس قسم مراقبة جميع موظفيه وتحركاتهم خلال ساعات العمل.

نظام “حياك” للحضور والانصراف

أمرت وزارة شؤون الموظفين والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعقد مع شركة تكنولوجيا محترفة لتوفير نظام حضور ذكي يسمح للموظفين بحضور العمل بسهولة وأمان في أي وقت وفي أي مكان كما يمكن أن يساعدك أيضًا في ضبط ساعات عمل موظفيك باستخدام تقنية إنترنت الأشياء (IoT).

حيث يكون تطبيق “حياك” وزارة الصحة السعودية هو حل شامل ودقيق يمكّن الموظفين من تسجيل الحضور والرعاية بكفاءة وسرعة باستخدام الأجهزة الذكية (IOS أو Android) مما يوفر بيئة مرنة وصحية، بديل لأجهزة البصمة التقليدية والمحاسبة الورقية، حيث إنه يعمل من خلال تحديد الموقع الجغرافي.

حيث يكون من بين ذلك المواقع والمدن المختلفة، وتتبع حضور الموظفين، ومتوافق مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأخرى كما يتم العمل من خلال التطبيق على الهيكل التنظيمي لجميع المؤسسات (الأقسام – المستشفيات – المراكز الصحية) والإدارات اللاحقة المقدمة لمراقبة الموارد البشرية من خلال توفير أرقام هواتف الموظفين والسجلات والمسميات الوظيفية لكل مدير.