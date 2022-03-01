كيفية الحصول علي الدعم السكني ودعم السيارة من مؤسسة الوليد بن طلال وشروط الحصول على الدعم

تزداد عمليات البحث حول معرفة الشروط الواجب توافرها وكيفية التسجيل للحصول على دعم مؤسسة الوليد بن طلال في المملكة العربية السعودية، حيث تعد المؤسسة من أهم الجمعيات الخيرية التى تقدم كافة المساعدات والخدمات للعديد من المواطنين السعودين المستحقين للدعم، كما تحرص مؤسسة الوليد بن طلال على توفير سيارة ومسكن لجميع الأسر المستحقة ويثبت حاجتها لمسكن مناسب للمعيشة وسيارة تستخدم للعمل وتحسين دخل الأسرة.

شروط التسجيل في الوحدات السكنية لمؤسسة بن طلال

قامت مؤسسة الوليد بن طلال بوضع بعض الشروط الواجب توافرها حتى يتمكن المواطنين السعودين من الحصول على دعم المؤسسة السكنى وهي كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك وحدة سكنية مسجلة بإسمه حتى يتمكن من الحصول على دعم مؤسسة الوليد بن طلال في الحصول على مسكن.

يجب أن تكون جميع شروط الإستحقاق متوفرة بالمتقدم وكذلك شروط المسموح بها للإقتراض من البنوك.

يجب أن يكون قيمة مجمل راتب الأسرة الشهرى هو 3000 ريال سعودي كحد أقصى.

لا يحق للمستفيد من دعم مؤسسة الوليد بن طلال للسكن إمكانية تأجير الوحدة أو البيع للغير.

شروط الحصول على سيارة من مؤسسة الوليد بن طلال

يجب أن يكون المبلغ الكلي الذي يحصل عليه رب الأسرة هو 3000 ريال سعودي شهرياً كحد أقصى.

يجب أن يكون المواطن لا يمتلك أى نوع من أنواع السيارات حتى يستطيع الحصول على دعم مؤسسة الوليد في الحصول على سيارة.

لا يسمح للمواطن التقديم لأكثر من مرة في برنامج الدعم.

إذا كان عمر المستفيد يزيد عمره عن 21 عاماً فإنه يستطيع تملك تلك السيارة بعد فوات خمسة أعوام من الحصول عليها، بالإضافة لعدم وجود مخالفات مرورية للمستفيد فإن وجودها يمنع خروج إستمارة خاصة بالمستفيد للسيارة.

خطوات التسجيل للحصول على دعم مؤسسة الوليد بن طلال

يجب على جميع الراغبين في الحصول على دعم مؤسسة الوليد بن طلال اتباع خطوات التسجيل إلكترونياً كما سنوضح فيما يأتي: