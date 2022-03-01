نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم الريفي تسجيل الدخول “متى ينزل دعم ريف” reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم الدعم الريفي تسجيل الدخول، حيث يريد الكثير من الأشخاص الاستعلام عن دعم ريف وخاصة مع اقتراب موعد إيداع دعم ريف للمستفيدين، حيث يريد الأشخاص الذين تقدموا منذ فترة طويلة معرفة هل تم قبولهم أم لا، كما يريد الأشخاص المقبولين بالفعل الاستعلام عن المبلغ الذي سيحصلون عليه في الدفعة القادمة، وهذا ما سنتعرف عليه معا، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

ريف reef.gov.sa

يعتبر دعم ريف أحد أهم أشكال الدعم المقدمة للمواطنين السعودييين العاملين في مجال الزراعة وخاصة المشاريع الصغيرة المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية المحلية في المملكة، مثل الصناعات اليدوية، وتربية المواشي، وزراعة المنتجات المختلفة وإنتاج الألبان، والعسل، وما إلى ذلك.

حيث يستفيد من برنامج ريف آلاف المواطنين والمواطنات من المزارعين والأسر المنتجة، حيث يتم تقديم الدعم لهم لمساعدتهم على الاستمرار بالمشاريع الخاصة بهم وحمل الكثير من الأعباء المتعلقة بها عن كاهل المزارعين والأسر في المملكة، وهذا من حرص الدولة على النهوض بهذا القطاع بشكل عام.

شروط دعم ريف

ويوجد العديد من الشروط التي يجب توافرها في الراغب في الاستفادة حتى يتم قبوله في البرنامج والاستفادة من الدعم المقدم فيه، وفي حالة الإخلال بأي شرط فإنه يتم رفض الطلب، وهذه الشروط كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وفي حالة اذا كان غير سعودي يجب أن يكون حاملا لبطاقة التنقل.

امتهان أحد المهن الزراعية المدعومة في البرنامج.

عدم شغل أي وظيفة في القطاع العام أو الخاصة.

ألا يقل عمر المتسفيد عن 21 سنة.

عدم تجاوز الدخل الشهري عن 9 آلاف ريال سعودي.

في حالة استفادة المتقدم من أحد برامج الدعم الأخرى، فيجب ألا يزيد المبلغ الذي يحصل عليه سنويا عن 54 ألف ريال سعودي.

ألا يتجاوز عن البرامج الدعم التي يشترك بها المستفيد عن ثلاث برامج.

تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت استحقاقه للدعم.

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الدعم الريفي تسجيل الدخول

ويمكنك الدخول لحسابك في البرنامج بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الدعم الريفي reef.gov.sa.

قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك في الأماكن المخصصة.

ثم سجل الدخول.

في الصفحة الخاصة بك سيظهر لك حالة الطلب، ثم اضغط عليه ليظهر لك التفاصيل، وهل تم قبوله أم لا.

في حالة قبولك ستجد المبالغ المستحقة في الصفحة الرئيسية.

متى ينزل دعم ريف

ومن المقرر أن ينزل دعم الريف في بداية كل شهر ميلادي، وهذا من شهر يناير حتى شهر أكتوبر من كل عام، فتابعوا معنا.