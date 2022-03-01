“موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر” الدفعة القادمة من الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa

نتابع معكم موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الخاص بهم، وخاصة الأشخاص الذين تم الإعلان عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور اليوم بالنسبة للأشخاص الذين تقدموا على الضمان بشهر ديسمبر 2021 وشهر يناير 2022، فنبارك لهم جميعا، وسنتعرف في هذا المقال كيفية الدخول إلى حسابكم في الضمان ومعرفة المبلغ الذي ستحصلون عليه، وموعد صرف المعاشات لهذا الشهر، فتابعوا معنا.

كيف اعرف اني مؤهله في الضمان المطور

وقد انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة عن ظهور نتائج طلبات المتقدمين من شهر 12 إلى شهر يناير 2022، وهذا ما أثار جدلا بين المتقدمين في المملكة، حيث تقدم الكثير من الأشخاص على الضمان بهذين الشهرين، وسنتابع معكم كيفية التأكد من حالة الطلب الخاصة بكم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية فتابعوا معنا.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

اذهب إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور عبر الرابط الرسمي sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية ثم كلمة المرور ثم رمز التحقق الظاهر أمامك بالشاشة.

في حالة عدم امتلاكك حساب بالمنصة سجل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

بعد الدخول إلى صفحتك الرئيسية ادخل على الطلبات.

ثم انزل إلى الأسفل قليلا.

سيظهر لك الطلب الخاص بك واسم البرنامج المتقدم عليه، وحالة الطلب (مؤهل، غير مؤهل، قيد الانتظار).

موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر

ويتبقى على صرف الضمان المطور الدفعة القادمة حوالي 25 يوم، حيث إنه من المقرر أن يتم صرف الضمان المطور الدفعة القادمة بيوم 26 مارس 2022، وهذا حسب ما جاء من سفير الضمان الاجتماعي المطور.

كيف اعرف المبلغ المستحق بالدفعة القادمة

ويمكنك معرفة المبلغ الذي تستحقه بالدفعة القادمة بكل سهولة ويسر، وهذا عبر حسابك في منصة الضمان المطور بكل سهولة ويسر، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: